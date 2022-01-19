Vagas para pacientes com Covid-19 esgotam em três hospitais do ES

"Não há alarde ou cenário que se compare ao que vivemos nos anos de 2020 ou 2021, mas é importante que a gente siga acompanhando o nível das internações"

É o percentual de ocupação de leitos da rede pública destinados à pandemia no ES nesta quarta-feira (19). Considerando os "leitos potenciais", esse índice cai para 21,8%

A Sesa também lembrou que existe um "plano de contingência" que prevê o aumento de até 300 leitos de enfermaria para atender pacientes com Covid-19 e Influenza, que podem ser disponibilizados até de fevereiro, a fim de "garantir o acesso da população à internação hospitalar".

Especificamente em relação aos três hospitais com 100% de ocupação nos leitos da pandemia nesta quarta-feira (19), a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde informou que todos ainda têm possibilidade de expansão e reforçou que a rede é organizada por região e que os pacientes podem ser transferidos, garantindo o atendimento.