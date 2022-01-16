Casos de Covid explodem no início de janeiro em Vitória e Guarapari

Praia do Morro em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Isso significa que o número de novas infecções na Capital passou de 375 na última semana de dezembro para 2.093 na primeira deste mês. Já na "cidade saúde", o mesmo indicador saiu de 60 e saltou para 438, no mesmo período. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

Um exemplo da nova fase que o Estado vive é o recorde no número de casos confirmados em 24 horas . Na última segunda-feira (10), foram quase 7 mil novas infecções divulgadas no painel da Sesa – quantidade que supera em 83% a maior registrada até então, no dia 30 de março do ano passado.

1.705 casos/dia têm sido a média do ES neste mês de janeiro

"A boa notícia é que os óbitos não estão apresentando essa tendência de aumento muito forte. No Estado, estamos mantendo aproximadamente 2,3 mortes por dia, na média móvel das últimas duas semanas. Isso é uma evidência robusta da importância da vacinação", defende.

"Se não tivéssemos a vacina, o Espírito Santo e o mundo estariam vivendo uma situtação calamitosa, com um aumento exponencial das mortes por Covid-19" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

No entanto, a epidemiologista Ethel Maciel lembra que o maior contágio começa a impactar as mortes com algumas semanas de atraso e ressalta que as consequências devem ser sentidas mais claramente até o final deste mês. "Ainda não estamos vendo os óbitos da Ômicron", afirma.

Um fator que preocupa a especialista é a grande quantidade de capixabas que ainda não tomou a segunda dose da vacina – cerca de 1,3 milhão incluindo aqueles que não receberam nem a primeira – e o pequeno percentual de quem está com o esquema vacinal completo, já com a dose de reforço.

"Como a variante Ômicron é muito transmissível e temos muitas pessoas desprotegidas, precisamos monitorar o avanço das mortes. É um cenário preocupante" Ethel Maciel - Enfermeira e pós-doutora em Epidemilogia

O que os dois são categóricos em afirmar é que o número de casos confirmados no Espírito Santo deve continuar crescendo nas próximas semanas. Por isso, faltando cerca de um mês para o Carnaval , o pesquisador Pablo Lira afirma que é preciso cautela na decisão a respeito das festas.

"A grande maioria dos municípios brasileiros não está trabalhando com a possibilidade de realizar os carnavais de rua, por ser um ambiente difícil de exigir documentos de testagem e vacinação. É prudente que as cidades capixabas sigam esse exemplo, como o próprio Rio de Janeiro (RJ) fez", argumenta.

Sobre a realização dos desfiles no Sambão do Povo , em Vitória , a princípio confirmados, ele defende que é preciso aguardar. "Precisamos avaliar a conveniência e a segurança para realizar eventos com aglomerações de pessoas, a exemplo do que acontece nos desfiles de escolas de samba", diz.

Mesmo diante do aumento, a Secretaria Estadual de Saúde já afirmou que não pretende impor novas restrições ao comércio e ao setor de eventos . Na visão da epidemiologista Ethel Maciel, essa medida pode ser revista a qualquer momento e é preciso acompanhar a pressão no sistema de saúde.

75% de ocupação têm os leitos públicos destinados à Covid-19 no ES nesta sexta-feira (14)

Por sua vez, Pablo Lira menciona que o Governo do Estado trabalha com uma matriz de risco que prevê uma série de medidas socioeconômica de acordo com a classificação de cada município e que os próximos mapas devem trazer cidades no nível moderado, devido ao aumento no número de casos ativos.

"O momento é de alerta. O caminho para superar a quarta fase de expansão da pandemia, que já está demonstrada pelos casos confirmados, é a testagem, o uso da máscara – cuja obrigatoriedade segue mantida – e evitar aglomerações. Além do fator primordial, que é a vacinação", conclui.

EXPANSÃO DA PANDEMIA: TAXA DE TRANSMISSÃO ACIMA DE 1

Se os casos confirmados estão crescendo no Espírito Santo, a taxa de transmissão (RT) do coronavírus também aumenta. Depois de três semanas indicando uma redução da pandemia, o indicador voltou a ficar acima de 1 na última semana de dezembro, apontando um agravamento do cenário.

O RT representa a relação de indivíduos que são contaminados por cada um que está com a Covid-19. Ou seja, o patamar registrado de 1,01 significa que cada 100 positivados transmitem a doença para outras 101 pessoas. O ideal é que a taxa de transmissão permaneça sempre abaixo de 1.