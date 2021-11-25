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Em 2022

Carnaval de Vitória vai exigir passaporte da vacina de foliões, diz Casagrande

Segundo a expectativa do governador do ES, até fevereiro, quando vai acontecer a festa, todas as cidades do Estado estarão no risco muito baixo, o que permitirá a realização do evento com a capacidade completa
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 nov 2021 às 15:53

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:53

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo
Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou em entrevista para A Gazeta que está confiante que será possível realizar o carnaval de Vitória em 2022, porém, com a exigência do passaporte da vacina.
"Até lá (Carnaval) a gente chega ao risco muito baixo e pode permitir que tenha essa atividade, cobrando passaporte pra quem vai assistir o carnaval, e cobrando também de quem vai desfilar nas escolas de samba"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Ele afirma que a expectativa do governo é de que todas as regiões do Espírito Santo cheguem ao risco muito baixo no máximo até janeiro do ano que vem. A declaração foi feita durante participação no Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta, nesta quinta-feira (25).

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A nova projeção amplia em dois meses aquela feita em outubro deste ano, quando o Estado esperava chegar no início de dezembro já na classificação mais baixa. 
Essa classificação, que será identificada pela cor azul, prevê o fim da limitação do número de pessoas em eventos culturais e sociais. Com isso, a lotação de qualquer espaço fica determinada pela capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros. 
Contudo, em todas elas será obrigatória a exigência do passaporte da vacina.
Segundo o Conselho Nacional de Saúde (Conass), os secretários estaduais de saúde são contra a realização das festas de carnaval. Em entrevista à Folha, o presidente da organização, Carlos Lula, o temor é que ocorra uma nova onda de contaminações.
O Carnaval de Vitória está previsto para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2022. Os ingressos das arquibancadas começariam a ser vendidos em 16 de novembro, mas a venda foi adiada para 6 de dezembro. Os camarotes, porém, já estão a venda.

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