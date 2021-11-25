Carnaval de Vitória vai exigir passaporte da vacina de foliões, diz Casagrande

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

A Gazeta que está confiante que será possível realizar o O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou em entrevista paraque está confiante que será possível realizar o carnaval de Vitória em 2022, porém, com a exigência do passaporte da vacina.

"Até lá (Carnaval) a gente chega ao risco muito baixo e pode permitir que tenha essa atividade, cobrando passaporte pra quem vai assistir o carnaval, e cobrando também de quem vai desfilar nas escolas de samba" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Rede Gazeta, nesta quinta-feira (25). Ele afirma que a expectativa do governo é de que todas as regiões do Espírito Santo cheguem ao risco muito baixo no máximo até janeiro do ano que vem. A declaração foi feita durante participação no Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021 , promovido pela, nesta quinta-feira (25).

A nova projeção amplia em dois meses aquela feita em outubro deste ano, quando o Estado esperava chegar no início de dezembro já na classificação mais baixa.

Essa classificação, que será identificada pela cor azul, prevê o fim da limitação do número de pessoas em eventos culturais e sociais. Com isso, a lotação de qualquer espaço fica determinada pela capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros.

Contudo, em todas elas será obrigatória a exigência do passaporte da vacina.

Segundo o Conselho Nacional de Saúde (Conass), os secretários estaduais de saúde são contra a realização das festas de carnaval. Em entrevista à Folha, o presidente da organização, Carlos Lula, o temor é que ocorra uma nova onda de contaminações.