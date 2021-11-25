Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Casagrande diz que órgãos públicos e empresas têm que exigir passaporte da vacina no ES
Imunização

Casagrande diz que órgãos públicos e empresas têm que exigir passaporte da vacina no ES

Durante participação no Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta, governador disse que é possível flexibilizar mais atividades, mas fez apelo para que órgãos públicos e empresas exijam imunização
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:14

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:14

Renato Casagrande durante painel do Vitória Summit 2021
Renato Casagrande durante painel do Vitória Summit 2021 Crédito: Vitor Jubini
A redução do número de casos e óbitos diários causados pela Covid-19 ainda não significa o fim das preocupações com o coronavírus. Durante participação no Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta, o governador Renato Casagrande (PSB) disse que é possível flexibilizar mais atividades econômicas e sociais no Espírito Santo, mas fez um apelo para que órgãos públicos e empresas exijam a vacinação.
A fala ocorreu durante o painel "ES e MG: desafios e oportunidades para 2022", em conjunto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Com o objetivo de discutir, principalmente, perspectivas políticas e econômicas do Espírito Santo e do país, o Vitória Summit seguirá até esta sexta-feira (26) e terá a programação toda transmitida ao vivo em A Gazeta.

Veja quem prestigiou a abertura do Vitória Summit 2021

Casagrande pontuou que a pandemia será um assunto persistente no país e no Estado. Ainda assim, existe a expectativa de que, até janeiro, muitas, se não todas as regiões do Espírito Santo alcancem o risco muito baixo de contaminação pela Covid-19.
“Isso permitirá mais atividades econômicas e sociais, sem muitas limitações, mas os cuidados vão ter que continuar. Portugal vai aplicar a quarta dose da vacina, com medo de uma nova onda. Eslováquia e Áustria com lockdown de 15 dias. A gente vê os países preocupados com isso e nós vamos exigir passaporte da vacina.”

Veja Também

Covid-19: ES tem três microrregiões próximas do risco muito baixo

Mapa de risco da Covid-19 no ES passa a ter categoria "muito baixo"

O chamado “passaporte da vacina” nada mais é que uma documentação que comprove a aplicação das doses do imunizante contra o coronavírus, e que já vem sendo exigido por alguns órgãos privados e empresas do Espírito Santo e de outras partes do país e do mundo.
A medida também passou a ser adotada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), pelo Ministério Público de Contas (MPC), pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e agora pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O último publicou portaria com as normas sobre o assunto nesta segunda-feira (22).
O Estado também passará a exigir o documento de seus funcionários. Em entrevista para a colunista de A Gazeta, Letícia Gonçalves, o governador Renato Casagrande informou que, a partir do dia 1º de dezembro todos os servidores do Estado vão ter que comprovar que completaram o esquema vacinal, sob o risco de ter o ponto cortado.
"É importante que todos os órgãos públicos exijam, é importante que as empresas exijam o passaporte de vacina. Vacina não tem nada a ver com ideologia. É salvar vidas de pessoas. A gente não pode brincar com isso"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
O governador fez ainda um desabafo: “Imagina só ter que conversar com o José Lino [presidente da Federação do Comércio no Estado] sobre ter que fechar comércio de novo. Não podemos nem imaginar isso. Quantas conversas a gente teve... Foi duro governar nesse período, foi pesado. Tivemos que tomar medidas que eu nunca achei que fosse ter que tomar. Já pensou um governador ter que determinar que o comércio fosse fechado? Quem em sã consciência acha que um governante gostaria de tomar medidas como essas?", questionou.
"Sabemos que estamos avançando bem, o Estado está bem, Minas Gerais está bem, mas temos que tomar os cuidados necessários e vacina é fundamental para nós”, concluiu Casagrande.

LEIA MAIS SOBRE O VITÓRIA SUMMIT 2021

A Gazeta realiza live para lançamento do Canal Seu Dinheiro

Empresários do ES defendem crescimento alinhado com práticas sustentáveis

“Caminhamos para uma eleição com economia fragilizada”, diz Armínio Fraga

Hartung: "2022 será de dificuldades, mas rumo para 2023 depende da gente"

"Bolsonaro jogou fora personagens que criou", diz Eliane Cantanhêde no Vitória Summit

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Pandemia Vitória Summit Vacinas contra a Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados