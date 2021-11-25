Casagrande diz que órgãos públicos e empresas têm que exigir passaporte da vacina no ES

Renato Casagrande durante painel do Vitória Summit 2021 Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta. A fala ocorreu durante o painel "ES e MG: desafios e oportunidades para 2022", em conjunto com o governador de Minas Gerais , Romeu Zema (Novo). Com o objetivo de discutir, principalmente, perspectivas políticas e econômicas do Espírito Santo e do país, o Vitória Summit seguirá até esta sexta-feira (26) e terá a programação toda transmitida ao vivo em

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Casagrande pontuou que a pandemia será um assunto persistente no país e no Estado. Ainda assim, existe a expectativa de que, até janeiro, muitas, se não todas as regiões do Espírito Santo alcancem o risco muito baixo de contaminação pela Covid-19.

“Isso permitirá mais atividades econômicas e sociais, sem muitas limitações, mas os cuidados vão ter que continuar. Portugal vai aplicar a quarta dose da vacina, com medo de uma nova onda. Eslováquia e Áustria com lockdown de 15 dias. A gente vê os países preocupados com isso e nós vamos exigir passaporte da vacina.”

O chamado “passaporte da vacina” nada mais é que uma documentação que comprove a aplicação das doses do imunizante contra o coronavírus, e que já vem sendo exigido por alguns órgãos privados e empresas do Espírito Santo e de outras partes do país e do mundo.

"É importante que todos os órgãos públicos exijam, é importante que as empresas exijam o passaporte de vacina. Vacina não tem nada a ver com ideologia. É salvar vidas de pessoas. A gente não pode brincar com isso" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O governador fez ainda um desabafo: “Imagina só ter que conversar com o José Lino [presidente da Federação do Comércio no Estado] sobre ter que fechar comércio de novo. Não podemos nem imaginar isso. Quantas conversas a gente teve... Foi duro governar nesse período, foi pesado. Tivemos que tomar medidas que eu nunca achei que fosse ter que tomar. Já pensou um governador ter que determinar que o comércio fosse fechado? Quem em sã consciência acha que um governante gostaria de tomar medidas como essas?", questionou.