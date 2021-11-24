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Vitória Summit

Empresários do ES defendem crescimento alinhado com práticas sustentáveis

Lideranças apontam que empresas e governos precisarão, cada vez mais, adotar práticas que visem o crescimento econômico e financeiro de forma sustentável, e com atenção ao âmbito social
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 nov 2021 às 17:51

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:51

Apesar dos desafios - proximidade das eleições, inflação alta, taxa de juros elevada -, o avanço da vacinação e os esforços para melhorar o ambiente de negócios são motivos de otimismo para lideranças do Espírito Santo, que compareceram ao primeiro dia do Vitória Summit, evento organizado pela Rede Gazeta, nesta quarta-feira (24).
Não obstante, consideram que empresas e governos precisarão, cada vez mais, adotar práticas que visem o crescimento econômico e financeiro de forma sustentável, e com atenção ao âmbito social.

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“Acho que ninguém pode pensar no Brasil, olhando mais para frente, sem responsabilidade econômica, fiscal, respeito às instituições e atenção ao desenvolvimento sustentável”, avaliou o presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe.
Atualmente, a empresa, por exemplo, trabalha na implementação de seu primeiro projeto voltado à geração de energia: a AB Energias Renováveis, que é um consórcio formado pelas empresas do Grupo localizadas nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e tem a finalidade de gerar energia solar (um tipo de energia limpa).
Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca
Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Vitor Jubini
A energia gerada pelas usinas será injetada nas redes de distribuição da EDP (ES) e da Cemig (MG), gerando créditos de compensação nas faturas de 98 unidades consumidoras localizadas em diversas cidades desses estados.
O presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, observa que a pandemia trouxe mais desafios às pessoas e organizações, “forçou” transformações. O período atual, na visão do executivo, é de transição, e é essencial que haja uma reflexão sobre o novo mundo que se desenha.
Fernando Ronchi, presidente da Unimed Vitória
Fernando Ronchi, presidente da Unimed Vitória Crédito: Vitor Jubini
“É fundamental refletirmos sobre as novas possibilidades e os caminhos a serem seguidos, sempre pensando em inovação e sustentabilidade. Lideranças de todos os setores precisam mais do que nunca estar atentas a esse novo mundo que se desenha. A economia não é mais a mesma, a sociedade não é mais a mesma. E nós também não somos mais os mesmos.”
"Vivemos um período de transição decisivo para as empresas e para o Brasil. Estão surgindo novos modelos de gestão e de negócios, e também novos estilos de vida. Temos que encarar as novas exigências do mercado, prontos para as grandes transformações que já estão acontecendo. Planejar como agir daqui para frente significa trazer a agenda do futuro para perto de nós"
Fernando Ronchi - Presidente da Unimed Vitória
Walter Schalka (virtualmente), presidente da Suzano, durante o Vitória Summit
Walter Schalka (virtualmente), presidente da Suzano, durante o Vitória Summit Crédito: Vitor Jubini
Quem já se mobiliza nesse sentido é a Suzano, que, segundo o presidente Walter Schalka, tem como compromisso social retirar 200 mil pessoas da pobreza, até 2030, criando renda sustentável nas comunidades onde a empresa atua.
Na avaliação de Schalka, o desenvolvimento do Espírito Santo, que também tem potencial significativo para os próximos anos, tem a ver com integração de cadeias e a parte logística sendo bastante competitiva.

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"Temos uma responsabilidade geracional inexorável. Primeiro, a mudança climática tem a ver com transição energética, e o Espírito Santo não tem matriz tão limpa e tem que investir bastante nisso. É um potencial de negócio para os próximos anos", ressaltou.
O presidente da Suzano falou ainda sobre metas estabelecidas pelas empresas para maior participação feminina e de negros em cargos de liderança, estimulando a diversidade e a inclusão. "Essa é uma agenda não competitiva, e sim colaborativa que temos que fazer, tanto na área ambiental quanto social. Não estamos competindo, mas trabalhando juntos na construção de uma agenda ambiental e socialmente melhor.”
Jorge Oliveira, CEO do segmento de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul
Jorge Oliveira, CEO do segmento de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul Crédito: Vitor Jubini
Essa contribuição com a sociedade também foi destacada no evento por Jorge Oliveira, CEO do segmento de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul.
"Nós temos vivido momentos de grandes desafios e transformações que exigem de todos nós adaptações e uma contribuição efetiva para o fortalecimento da economia e para promoção do desenvolvimento e da qualidade de vida dos capixabas".
A adequação às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, pela sigla em inglês) também tem feito parte da rotina do Sicoob Espírito Santo. 
Nailson Dalla Bernardina no Vitória Summit Crédito: Arthur Louzada
O presidente da instituição, Nailson Dalla Bernardina, destaca que o Sicoob está construindo um completo de usinas em Conceição da Barra que, muito em breve, permitirá que 100% das agências recebam energia limpa e renovável.
"Isso é previsto já para agora, para a primeira semana de dezembro. Além disso, há várias outras ações, como o programa Prevenir, por meio do qual, no mês de outubro, atendemos mais de 10 mil mulheres com exames de mamografia. Já neste momento, mais de 6 mil exames de PSA estão sendo realizados, e em muitos municípios nós diminuímos ou praticamente zeramos a fila de espera desses exames. Nós somos uma empresa de impacto social."

Vitória Summit – Encontro de Líderes 2021

O prefeito de VitóriaLorenzo Pazolini, que também acompanhou a abertura do evento, observou que as perspectivas para 2022 são extremamente favoráveis, tanto a nível estadual quanto municipal.
“Acertamos na vacinação, nosso primeiro desafio, e isso nos dá hoje fôlego para a retomada segura, gradual, e eu tenho certeza que a economia do Espírito Santo, especialmente de Vitória, já dá respostas hoje favoráveis à nossa população. Em Vitória, por exemplo, tivemos a regulação do marco legislativo que hoje permite o empreendedorismo com responsabilidade social e sustentável, respeitando o meio ambiente. E acho que esse, entre outros elementos, permitirão que tenhamos uma volta forte no ano que vem.”

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