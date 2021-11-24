Empresários do ES defendem crescimento alinhado com práticas sustentáveis

Vitória Summit, evento organizado pela Rede Gazeta, nesta quarta-feira (24). Apesar dos desafios - proximidade das eleições, inflação alta, taxa de juros elevada -, o avanço da vacinação e os esforços para melhorar o ambiente de negócios são motivos de otimismo para lideranças do Espírito Santo , que compareceram ao primeiro dia do, evento organizado pela, nesta quarta-feira (24).

Não obstante, consideram que empresas e governos precisarão, cada vez mais, adotar práticas que visem o crescimento econômico e financeiro de forma sustentável, e com atenção ao âmbito social.

“Acho que ninguém pode pensar no Brasil, olhando mais para frente, sem responsabilidade econômica, fiscal, respeito às instituições e atenção ao desenvolvimento sustentável”, avaliou o presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe.

Atualmente, a empresa, por exemplo, trabalha na implementação de seu primeiro projeto voltado à geração de energia: a AB Energias Renováveis, que é um consórcio formado pelas empresas do Grupo localizadas nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e tem a finalidade de gerar energia solar (um tipo de energia limpa).

Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Vitor Jubini

A energia gerada pelas usinas será injetada nas redes de distribuição da EDP (ES) e da Cemig (MG), gerando créditos de compensação nas faturas de 98 unidades consumidoras localizadas em diversas cidades desses estados.

O presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, observa que a pandemia trouxe mais desafios às pessoas e organizações, “forçou” transformações. O período atual, na visão do executivo, é de transição, e é essencial que haja uma reflexão sobre o novo mundo que se desenha.

Fernando Ronchi, presidente da Unimed Vitória Crédito: Vitor Jubini

“É fundamental refletirmos sobre as novas possibilidades e os caminhos a serem seguidos, sempre pensando em inovação e sustentabilidade. Lideranças de todos os setores precisam mais do que nunca estar atentas a esse novo mundo que se desenha. A economia não é mais a mesma, a sociedade não é mais a mesma. E nós também não somos mais os mesmos.”

"Vivemos um período de transição decisivo para as empresas e para o Brasil. Estão surgindo novos modelos de gestão e de negócios, e também novos estilos de vida. Temos que encarar as novas exigências do mercado, prontos para as grandes transformações que já estão acontecendo. Planejar como agir daqui para frente significa trazer a agenda do futuro para perto de nós" Fernando Ronchi - Presidente da Unimed Vitória

Walter Schalka (virtualmente), presidente da Suzano, durante o Vitória Summit Crédito: Vitor Jubini

Na avaliação de Schalka, o desenvolvimento do Espírito Santo, que também tem potencial significativo para os próximos anos, tem a ver com integração de cadeias e a parte logística sendo bastante competitiva.

"Temos uma responsabilidade geracional inexorável. Primeiro, a mudança climática tem a ver com transição energética, e o Espírito Santo não tem matriz tão limpa e tem que investir bastante nisso. É um potencial de negócio para os próximos anos", ressaltou.

O presidente da Suzano falou ainda sobre metas estabelecidas pelas empresas para maior participação feminina e de negros em cargos de liderança, estimulando a diversidade e a inclusão. "Essa é uma agenda não competitiva, e sim colaborativa que temos que fazer, tanto na área ambiental quanto social. Não estamos competindo, mas trabalhando juntos na construção de uma agenda ambiental e socialmente melhor.”

Jorge Oliveira, CEO do segmento de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul Crédito: Vitor Jubini

Essa contribuição com a sociedade também foi destacada no evento por Jorge Oliveira, CEO do segmento de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul.

"Nós temos vivido momentos de grandes desafios e transformações que exigem de todos nós adaptações e uma contribuição efetiva para o fortalecimento da economia e para promoção do desenvolvimento e da qualidade de vida dos capixabas".

A adequação às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, pela sigla em inglês) também tem feito parte da rotina do Sicoob Espírito Santo.

Nailson Dalla Bernardina no Vitória Summit Crédito: Arthur Louzada

O presidente da instituição, Nailson Dalla Bernardina, destaca que o Sicoob está construindo um completo de usinas em Conceição da Barra que, muito em breve, permitirá que 100% das agências recebam energia limpa e renovável.

"Isso é previsto já para agora, para a primeira semana de dezembro. Além disso, há várias outras ações, como o programa Prevenir, por meio do qual, no mês de outubro, atendemos mais de 10 mil mulheres com exames de mamografia. Já neste momento, mais de 6 mil exames de PSA estão sendo realizados, e em muitos municípios nós diminuímos ou praticamente zeramos a fila de espera desses exames. Nós somos uma empresa de impacto social."

Vitória Summit – Encontro de Líderes 2021

O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini , que também acompanhou a abertura do evento, observou que as perspectivas para 2022 são extremamente favoráveis, tanto a nível estadual quanto municipal.