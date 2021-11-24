De olho em transição energética, Suzano mantém plano de ter fábrica de bio-óleo no ES

Walter Schalka, presidente da Suzano, participou de debate com o diretor do IJSN, Pablo Lira, e o presidente do Conselho de Infraestrutura da Findes, Gustavo Barbosa Crédito: Vitor Jubini

Correção Na versão anterior, o título dessa matéria dizia que "De olho em transição energética, Suzano confirma fábrica de bio-óleo no ES", mas a informação está incompleta. Na verdade, a empresa confirma o interesse de produzir bio-óleo no Espírito Santo. A informação foi corrigida.

Rede Gazeta nesta quarta-feira (24), o bom posicionamento do Estado na conjuntura nacional foi destaque na apresentação, além de se evidenciar projetos e investimentos necessários para o incremento do setor. A No debate sobre a infraestrutura e a logística do Espírito Santo , durante o Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pelanesta quarta-feira (24), o bom posicionamento do Estado na conjuntura nacional foi destaque na apresentação, além de se evidenciar projetos e investimentos necessários para o incremento do setor. A Suzano , presente no painel, anunciou a perspectiva de investir em bio-óleo e o aumento da base florestal.

Na avaliação do presidente da companhia, Walter Schalka, o desenvolvimento do Espírito Santo, que tem potencial significativo para os próximos anos, tem a ver com integração de cadeias e a parte logística sendo bastante competitiva.

Vitória Summit – Encontro de Líderes 2021

"O Espírito Santo tem uma posição extremamente privilegiada e deverá ser cada vez mais exportador de produtos através dos portos que temos hoje. A Suzano continuará investindo no Espírito Santo, aumentando a base florestal com objetivo de continuar a expandir a operação de Aracruz no futuro, além da produção de celulose", afirmou.

Uma das vertentes, continuou Shalka, é a de bionegócios, transformando a vida a partir da árvore. "Um potencial de investimento que poderemos ter no Espírito Santo é a produção de bio-óleo. Temos uma meta ousada de substituir 10 milhões de toneladas de plásticos e derivados de combustíveis fósseis para produtos através da árvore e uma delas é com o bio-óleo. Naturalmente o Espírito Santo está mais bem preparado para essa transição."

Neste painel, Pablo Lira, diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , evidenciou a organização do Estado, que o coloca numa posição de destaque. Segundo ele, o Espírito Santo está há mais de 10 anos obtendo resultados importantes, com base em um trabalho sólido do governo alinhado ao setor produtivo.

"O Espírito Santo é um Estado luz para o Brasil, que tende a crescer mais que a média nacional nos próximos anos e a dar um salto ainda maior no final da década de 2020", avaliou Pablo Lira.

Também participando da discussão, Gustavo Barbosa, presidente do Conselho de Infraestrutura e Energia da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , observou que, antigamente, o Espírito Santo era o "patinho feio" entre os Estados. Agora, como o Espírito Santo é o "patinho bonito", com nota A há 10 anos seguidos na gestão fiscal, o Estado é visto com outros olhos.

CAPITAL MAIOR

Para Walter Schalka, o Espírito Santo vai atrair capital maior que o Brasil, mas precisa continuar demonstrando o dinamismo das últimas décadas, além de reforçar sua atenção para questões ambientais e sociais. O presidente da Suzano pontuou a participação da empresa nesses aspectos, frisando o fato de que é "carbono negativo" - elimina mais poluentes do que emite - com o propósito de sequestrar 40 milhões de toneladas de carbono até 2025.

Schalka ainda apresentou o compromisso social da Suzano de retirar 200 mil pessoas da pobreza, até 2030, criando renda sustentável nas comunidades onde a empresa atua.

"Temos uma responsabilidade geracional inexorável. Primeiro, a mudança climática tem a ver com transição energética, e o Espírito Santo não tem matriz tão limpa e tem que investir bastante nisso. É um potencial de negócio para os próximos anos", ressaltou.

O presidente da Suzano falou ainda sobre metas estabelecidas pelas empresas para maior participação feminina e de negros em cargos de liderança, estimulando a diversidade e a inclusão.

"Essa é uma agenda não competitiva, e sim colaborativa que temos que fazer, tanto na área ambiental quanto social. Não estamos competindo, mas trabalhando juntos na construção de uma agenda ambiental e socialmente melhor",