Armínio Fraga comanda painel no Vitória Summit da Rede Gazeta

Economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

,Armínio Fraga, e o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, comandam um painel no Para debater o futuro que começa a se desenhar com o cenário de retomada econômica e de eleições presidenciais em 2022, o ex-presidente do Banco Centrale o ex-governador do Espírito Santo,comandam um painel no Vitória Summit 2021 , que começa na próxima quarta-feira (24). O evento é uma realização da Rede Gazeta.

O painel econômico começa às 11h15. PH participará presencialmente, direto do auditório do Hotel Senac Ilha do Boi, enquanto Armínio fará participação remota. Com o tema “Tendências econômicas para 2022 e o impacto nas eleições presidenciais”, o debate será transmitido, ao vivo, em A Gazeta.

O Vitória Summit 2021 será realizado entre os dias 24 e 26 de novembro, trazendo conversas importantes para o momento atual do país e do Espírito Santo, com o olhar voltado para o futuro. O evento vai reunir nomes de peso da economia, política e filosofia.

LANÇAMENTO

Dona Ruth Villaschi, o chef Juarez Campos e Ana Paula e Tom Villhaschi, diretores da Villoni Alimentos: no lançamento do livro de Receitas comemorativo aos 50 anos da indústria Crédito: Henrique Barros

RECONHECIMENTO DE FIRMA ON-LINE

Agora, o reconhecimento de firma por autenticidade já pode ser feito on-line, pela plataforma e-Notariado. “Para usar o serviço on-line é necessário ter firma aberta no cartório escolhido e um certificado digital. Assim, basta assinar um documento digital original e enviar ao cartório, feito isso, é feita uma videoconferência para confirmar a identidade”, explica o diretor de Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo.

NOVA YORK É UMA FESTA!

Dorion Soares e equipe em NYC Crédito: Divulgação

Dorion Soares e sua Tatiana estão em Nova York desde o início do mês, onde o designer de joias possui um showroom de pedras preciosas. Ele revelou para a coluna que Nova York já está em ritmo de festa. Embalado pelas comemorações de final de ano, como o Thanksgiving, em seguida o Natal e Ano Novo, a cidade conta com o consumo nas alturas. Segundo ele, o mercado de luxo vive uma demanda acima da expectativa, ainda com filas em algumas lojas. Nesta semana, o governo americano sancionou o projeto de lei de infraestrutura que irá injetar US$ 1 trilhão nos governos estaduais e locais, o que aumenta ainda mais o otimismo do país, que segundo o Banco Central dos Estados Unidos têm uma expectativa de crescimento de 5,9%, o que seria o maior desde 1984.

BATE-PAPO

Luciana Gimenez, Rita Tristao, Ana Flávia Lemos e Carol Daros: em bate-papo sobre beleza na CasaCor ES 2021 Crédito: Divulgação

RR NEWS

Marcelo Murad, diretor da Apex Realty, convida para o evento de lançamento oficial do Showa Nature Living, primeiro empreendimento com o conceito Nature Living do Espírito Santo, neste sábado (20), das 9h às 20h, no Stand do Showa, na CasaCor. O condomínio de luxo faz parte da 25º edição da Casa Cor Espírito Santo, com um apartamento decorado assinado por arquitetos renomados como o arquiteto baiano, David Bastos e Kennedy Viana.

A arquiteta Amanda Moschëm não sai da ponte aérea VIX x SP. Ela está fazendo um MBA em arquitetura de luxo na faculdade Roberto Miranda, uma das principais do país. Além de casas de luxo e mansões, o curso contempla também projetos de arquitetura para ambientes como haras, vinícolas, fazendas, helipontos, campos de golfe, marinas, entre outros projetos bem exclusivos.

Após o sucesso do workshop de Fotografia e Edição de fotos, Juliana Reissinger recebe Igor Helal, nesta sexta-feira (19), para ministrar o curso mais uma vez em terras capixabas. O expert vai ensinar, em uma edição especial, técnicas de edição e dicas de aplicativos para uso mobile e o evento acontece na Casa Cor, na Praia da Costa

Os empresários Luiz Silva, Jorge Lopes e Marcelo Sartório, comandam, até o próximo sábado (20), nas concessionárias da Serra e de Guarapari, do Grupo Prime, o Mega Feirão de Seminovos. Neste período, os visitantes vão encontrar boas possibilidades de negócios, com opções de veículos revisados com a garantia de qualidade da Prime. Além disso, a loja vai oferecer a transferência gratuita e também taxas reduzidas.

Vivyan Modesto, Barbara Ewald, Bia Margon e Luiza Roods: tarde de festa na CasaCor ES Crédito: Cloves Louzada

Robson Arruda anuncia a campanha “Italian Black Days”, com novidades selecionadas nos estofados da grife italiana, reconhecidos pelo conforto e tecnologia.

Rubia Tannure, à frente das Botoclinic Shopping Mestre Álvaro e Shopping Vila Velha, anuncia a campanha de Black Friday “Botofriday” com descontos de até 80% em procedimentos de beleza como peeling, preenchimento, toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno.

Cerca de 40% da população brasileira tem varizes. Neste percentual, as mulheres são as mais atingidas. A condição pode se manifestar de forma mais simples, conhecida como “vasinhos”, ou mais avançada, com a formação de úlcera venosa. A médica Sandra Pontes, do Angiolab, alerta. “A consulta com o cirurgião vascular, associado ao exame ecoDoppler venoso, permite um plano de tratamento ideal para cada paciente”. Ou seja, por mais incômoda que a situação possa ser, ela tem controle com o diagnóstico certo e o tratamento precoce.