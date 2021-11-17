Empresa de renome nacional elege capixaba como embaixadora da felicidade

Flávia da Veiga Crédito: Divulgação

Pensando na promoção de bem-estar e qualidade de vida, a Riva Incorporadora convidou a empresária capixaba Flavia da Veiga, especialista na Ciência da Felicidade e criadora do conceito Publicidade Positiva, para o projeto “Felicidade Todo Dia”. O projeto conta com vídeos, episódios de podcast e artigos com o objetivo de trazer reflexões sobre temas do cotidiano e dicas de como encontrar a felicidade em todos os momentos da vida.

"Sou alguém que busca constantemente um significado maior para o que faço. Comecei minha carreira desejando construir marcas melhores. Mas, para isso, precisamos de seres humanos mais conscientes. A felicidade é um caminho para construirmos um mundo melhor e ela pode ser estimulada, treinada, para que se torne consistente e vire um hábito. Precisamos montar a fundação de nossa felicidade, como quem constrói um edifício. Essas bases devem ser firmes, seguras. Para isso, teremos que aprender como fazer, testar e colocar em prática. No projeto, falo sobre isso, sobre os princípios da felicidade, o autocuidado, o hábito de ser feliz e os mitos que existem sobre o tema", comenta a especialista.

A Riva é uma das empresas pioneiras em incorporação e desenvolvimento de empreendimentos residenciais e líder no segmento médio-econômico em nível nacional. Com ampla expertise no setor e capacidade de execução diferenciada em que alia qualidade e escala, a Riva tem como um dos pilares do negócio proporcionar a melhor experiência do cliente em sua jornada de conquista do maior sonho, que é a casa própria.

A empresa atua nos estados do Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os projetos se localizam em regiões centrais nas capitais e regiões metropolitanas para o cliente usufruir de mobilidade e facilidades em geral e dispõem de espaços para construção de torres de até 25 andares e apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte. A Riva Incorporadora integra o mesmo grupo empresarial da Direcional Engenharia, empresa listada na B3 e uma das construtoras mais inovadoras do país, pioneira na implementação de métodos construtivos que garantem escala, produtividade e enormes ganhos ambientais. Aparece como uma das maiores construtoras do Brasil no Ranking INTEC 2021, entidade que acompanha a evolução da construção civil há décadas.

CHÁ DE BEBÊ

Suzana Almeida e Wesley Luxinger: à espera de Laura Crédito: Cacá Lima

NOVEMBRO AZUL: NÃO AO PRECONCEITO

Ainda é tempo de falar de Novembro Azul. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Juliana Rocha, oncologista da Oncomédica, unidade do Vitória Apart Hospital, explica que, na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Por isso, é importante fazer exames regulares e dizer não ao preconceito.

NOITE DE VINHOS

Katia Brant, Chris Moraes e Gisele Rauta: harmonização de vinhos na CasaCor ES Crédito: Cloves Louzada

FEIRA INTEGRADA

Criatividade e inovação marcam a Feira Integrada, da Escola Monteiro, um trabalho que sempre mobilizou toda a comunidade escolar, e que neste ano será realizada virtualmente num site privado, neste sábado (20), a partir das 9h. De acordo com a diretora, Penha Tótola, por conta do formato, os alunos – que são os verdadeiros protagonistas do evento, que envolve assuntos de áreas bem diversificadas – foram estimulados a produzir vídeos, filmes, apresentações e até uma radionovela para que a comunidade escolar possa acessar virtualmente cada trabalho como se estivesse visitando as salas de aulas, que, no modelo presencial, se transformavam em cenário, numa verdadeira mostra do conhecimento aprendido ao longo do ano.

COQUETEL

Bete Cesconetto e Robson Arruda: em noite de premiação, na Praia do Canto Crédito: Cacá Lima

20 ANOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

O mês de novembro marca o aniversário de 20 anos do curso de Publicidade e Propaganda da Faesa. São mais de mil profissionais formados, que ajudaram a construir a história da publicidade capixaba e também já ganharam destaque em outros mercados. O curso é nota máxima no Enade, tem a melhor avaliação das graduações na área do Espírito Santo e acumula dezenas de prêmios locais, nacionais e internacionais. Marilene Mattos, professora coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Faesa, explica que as premiações e conquistas do curso são fruto de um trabalho coletivo. “Investimos na estrutura física e pedagógica, que se destaca nacionalmente por oferecer aos alunos a oportunidade de ter aulas práticas desde o primeiro período e idealizar projetos empreendedores em parceria com o mercado, permitindo que a FAESA participe ativamente do desenvolvimento de publicitários preparados para assumir papéis de liderança em um mercado norteado pela criatividade e pela inovação”, ressalta.

RR NEWS

Os franqueados Mário e Luiza Gomes recebem convidados para o coquetel de inauguração da nova loja da City Shoes no Shopping Vitória, nesta quinta-feira (18/11) com RP de Kaiky Plaster para marcar o retorno da City à capital capixaba, o evento contará com o lançamento da coleção de verão da marca e a presença da consultora de estilo Letícia Chieppe para o bate-papo "Shoes + Cor + Estilo - O poder das cores para comunicar seu estilo".

O mês de novembro continua movimentado no instagram da @buaizalimemtos com as lives gastronômicas. No dia 18, a cake designer Julia Candeias ensina o preparo de um delicioso bolo festivo. Já no dia 25, é a vez da chef Andrea Souto compartilhar sua receita de carrot cake. As duas acontecem as 17h.

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) realiza festa de final de ano para seus associados com a participação musical dos grupos Pele Morena e Usados e Semi Novos, no Na Vista, na Enseada do Suá, no dia 3 de dezembro, a partir das 21h.