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Renata Rasseli

Primeira-dama do Brasil veste look de grife do ES nos Emirados Árabes

Michelle Bolsonaro elegeu um chemise da estilista Marci Vago para visita a uma instituição de crianças com deficiência na cidade de Sharjah

Públicado em 

16 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Michelle Bolsonaro veste chemise by Marci Vago
Michelle Bolsonaro veste chemise by Marci Vago Crédito: Instagram/reprodução/@michellebolsonaro
Em visita aos Emirados Árabes, a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro brilhou com look da grife capixaba Marci Vago. Ela escolheu um chemise em tom de cereja para conhecer o Centro de Intervenção Precoce para crianças com deficiência e a escola de surdos Al Amal, na cidade de Sharjah.
A estilista Marci Vago disse que a primeira-dama conheceu a marca capixaba por meio de uma parceira de Brasília. "Daí enviamos o catálogo para Michelle escolher e ela amou a coleção", comemora Marci.

BIG BEATLES ACÚSTICO

“Valvulado & Desplugado” é o nome do show inteiramente acústico que a banda Clube Big Beatles vai realizar no Centro Cultural Sesc Glória, no próximo dia 10 de dezembro, dentro do Projeto Cena Musical.
Clube Big Beatles
Clube Big Beatles Crédito: Divulgação
No palco, no lugar de contrabaixo e guitarras elétricas, a banda estará tocando violões e baixo acústico. Consequentemente os clássicos do Beatles ganharão uma atmosfera completamente diferente.
A apresentação marca também os 41 anos da morte de John Lennon, assassinado em dezembro de 1980. Assim, importantes momentos musicais de John Lennon farão parte da lista de canções do show “Valvulado & Desplugado”, Clube Big Beatles acústico.
No palco a banda Clube Big Beatles estará em um ambiente bem intimista. Poltronas, sofás, abajures e tapetes vão permitir que os integrantes da banda façam uma apresentação como se tivessem na sala da casa do espectador.
As vagas serão limitadas a 300 pessoas, seguindo todos os protocolos exigidos pelo Governo do Estado.

ANIVERSÁRIO

Bárbara Ewald recebeu a família em festa intimista em restaurante na Praia do Canto para comemorar o primeiro aninho do seu caçula Valentim e Maria Alice
Bárbara Ewald recebeu a família em festa intimista para comemorar o primeiro aninho do seu caçula Valentim, ao lado de Maria Alice Crédito: Camilla Baptistin

DESCUBRA SEUS PONTOS FORTES

"Saber reconhecer no que somos bons nos permite desenvolver ao máximo o próprio potencial, aproveitando ou até mesmo criando oportunidades importantes para nossa carreira. Para isso, o autoconhecimento e a humildade são fundamentais", lembra Vânia Goulart, CEO da Selecta, psicóloga, especialista em carreira e liderança, e criadora do curso GROW para desenvolvimento de lideranças.

HAPPY HOUR

Paulo Baraona e Alexandre Gama
Paulo Baraona e Alexandre Gama: em coquetel da ArcelorMittal na CasaCor 2021 Crédito: Guilherme Ferrari

RR NEWS

O Conselheiro e Ouvidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Claudio Allemand, foi jurado no concorrido Prêmio Internacional Steelie Award 2021, realizado pela World Steel Association (Worldsteel). Em sua 12ª edição, o evento busca reconhecer as empresas membros por sua contribuição para a indústria do aço ao longo de um período de um ano em uma série de categorias que impactam a indústria. Ele julgou a categoria "Excellace in sustentabily", junto com o chefe de pesquisa da TDI Sustentabilidade, Grahan Lee, o diretor da Great Quest Fertilizer, Gordon Peeling, a professora e economista do Indian Institute of Management de Calcutta, Runa Sarkar, e o Founding Partner da Criative Director, Jim Woods.
Nosso Nerleo Caus, vice-presidente da ABIH-ES, foi homenageado em Brasília por sua exemplar atuação à época de seu mandato como presidente da ABIH Nacional, a Associação das Indústrias de Hotéis do Brasil. Ele recebeu a homenagem das mãos do atual presidente, Manoel Cardoso Linhares. Nerleo também prestigiou a sessão solene que o Senado Federal organizou pelo Dia do Hoteleiro e os 85 anos da ABIH Nacional.
A chef Sylvia Lis prepara seu cardápio de Natal para confraternizações de final de ano. 
a bela Miss Vila Velha Juvenil 2021, Ana Elisa Lopes, em ensaio de Natal
A Miss Vila Velha Juvenil 2021, Ana Elisa Lopes, em ensaio de Natal. A capixaba acaba de conquistar o terceiro lugar no Miss Espírito Santo Juvenil 2022 Crédito: Bhianca Correia
De olho no verão e depois de trazer com exclusividade o BioShaping, tratamento que é o segredo do bumbum da nuca das famosas, Vanessa Cabral acaba de lançar outro procedimento personalizado, mas para perda de gordura resistente e medidas sem deixar flacidez. “O método associa enzimas personalizadas para cada paciente, eletroterapia, ultrassom e radiofrequência. Os resultados são expressivos desde a primeira sessão, com perda de em média 7 centímetros, já na primeira sessão”, comemora ela.
Donata Meirelles veste Quattre
Donata Meirelles veste Quatte no SPFW Crédito: Divulgação
Donata Meirelles, expert em moda, vai participar da live do desfile da Modem no SPFW, nesta quarta-feira (17), usando nos pés um modelo da marca capixaba Quattre. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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