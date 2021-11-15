Artista do ES assina obra para autora de best-seller do Rio de Janeiro

Thamires Hauch e Vivian Chiabay Crédito: Divulgação

Escritora, influenciadora e terapeuta, nascida no Rio de Janeiro, Thamires Hauch ganhou fama depois que lançou a obra de autoajuda "Faça o amor ser fácil". Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a escritora virou fã da artista capixaba Vivian Chiabay. Na última semana, a capixaba instalou sua obra de arte nas paredes da casa de Thamires.

UM TEMPO PARA NÃO ESQUECER

Está a caminho o lançamento esperadíssimo: o livro da médica e pesquisadora da FioCruz, Margareth Dalcolmo. "Um tempo para não esquecer – a visão da ciência no enfrentamento do coronavírus e o futuro da saúde".

Desde o início das contaminações pelo novo coronavírus, a pneumologista Margareth Dalcolmo, natural do Espírito Santo, acompanhou de perto, como médica e pesquisadora especializada, as repercussões clínicas, os efeitos sociais e os esforços da comunidade científica para encontrar vacinas capazes de conter a vertiginosa propagação da Covid-19. Tornou-se referência nacional ao comentar na grande imprensa, com segurança, lucidez e empatia, os desafios e desdobramentos da pandemia que mudou o curso do planeta. Assim, os artigos reunidos neste livro, escritos semanalmente para o jornal "O Globo", constituem uma espécie de diário que documenta no calor e estupor dos acontecimentos a visão da ciência em sua essencial missão humanista. Faz com isso história – de um tempo para não esquecer.

A obra tem o prefácio de Domício Proença Filho, posfácio do médico J.J. Camargo e textos adicionais de Nísia Trindade Lima, presidente da FioCruz, e da escritora Nélida Piñon.

CAPIXABAS EM DUBAI

MÉQUI DA ENSEADA DO SUÁ COMPLETA 25 ANOS

Inaugurado em 1996, o McDonald’s da Enseada do Suá acaba de completar 25 anos. O restaurante é um dos locais ícones da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, parada obrigatória de muitos moradores, de quem circula a capital capixaba e, claro, dos fãs de Méqui.

O McDonald’s está presente no Espírito Santo há mais de 30 anos e conta hoje com 13 unidades. O restaurante da Enseada do Suá foi o segundo inaugurado no estado, o primeiro está localizado no Centro de Vitória.

LIVRO

Jorge Solé, Ana Coeli Piovesan e Penha Dalla Bernardina: na apresentação do livro "Mulheres Capixabas Incríveis" Crédito: Rose Frizzera

A VOLTA DOS SHOWS NO ES

O retorno dos grandes espetáculos de MPB em Vitória aconteceu em grande estilo, com Ana Carolina: presença de familiares da cantora na plateia e casa cheia. Teve fã vindo até de São Paulo, aproveitando o feriadão. Ana deu show no pandeiro, cantou sucessos como "É isso aí", "Garganta" e "Confesso", recebeu rosas vermelhas de um fã em "Rosas", e ainda entoou clássicos de Guilherme Arantes e Sidney Magal - dois cantores que AC admira. Para fechar, a animada "Elevador". O público saiu percorrendo o Centro de Convenções cantarolando: "E subo bem alto pra gritar que é amor.... Eu vou de escada pra elevar a dor...".

RECORDE

A nova edição do Exagerado, no Pavilhão de Carapina, na Serra, já tem data para acontecer: maio de 2022. A expectativa é que mais de 200 stands ofereçam produtos com descontos exagerados. A ideia é superar os recordes conquistados na edição de 2021, quando mais de 200 mil pessoas passaram pelo Pavilhão de Carapina e cerca de R$ 30 milhões foram movimentados na economia capixaba.

RR NEWS

Patrícia e Victória Castro Crédito: Divulgação

Mãe e filha, Patricia e Victoria Castro estavam na plateia no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, neste domingo, no Autódromo de Irterlagos, em São Paulo. Já Léo de Castro participa da Expo Dubai, nos Emirados Árabes.

Talita e Bruno de Pinho celebraram aniversário de casamento, neste final de semana, na Pousada Vale dos Pássaros, em Santa Teresa.

Rodrigo Barbosa convida para o lançamento dos apartamentos decorados do Taj Home Resort, projeto de autoria da arquiteta Karol Simonasse e do escritório Pretti Arquitetos Associados, no próximo sábado (20), em Itaparica, em Vila Velha.

A hairstylish capixaba Ana Paula Leite esteve em Lisboa – Portugal para realizar o curso Visagisme Total Look com o cabeleireiro francês Claude Juillard, um dos melhores e mais conceituados professores de visagismo do mundo.

Léo Bahia convida para a abertura da exposição "Pinturas e Tangentes", mostra coletiva de pintura com 19 artistas e 40 trabalhos, no próximo dia 18 de novembro, na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória.