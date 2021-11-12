Artistas do ES são selecionadas para Bienal de Valência, na Espanha

Obra da artista plástica Bianca Romano Crédito: Divulgação

Três artistas plásticas do Espírito Santo vão participar da "Bienal de Valência - Ciutat Vella Oberta" na Espanha: Kyria Oliveira, Cristhina Bastos e Bianca Romano. A mostra fica aberta de 16 de novembro até o dia 1º julho de 2022.

A Bienal de Valência é um projeto cultural de vocação multidisciplinar, que tem como objetivo projetar a identidade valenciana no mundo. Formada por artistas, agentes culturais e teóricos da arte, a Bienal se articula por meio de uma rede de ações que conecta oficinas de artistas, espaços públicos e instituições.

CHÁ DE BEBÊ

Luiza Guimarães e Giovanni Zorzal: à espera de Noah! Crédito: Cacá Lima

TRAVESSIAS

Em sua 7ª edição a Travessia João Moreno, evento que reúne na Praia da Costa, em Vila Velha, atletas e amadores de natação, corrida e biathlon (natação com corrida), acontece neste sábado, 13, e domingo, 14. A criançada também participará de provas de corrida e natação este ano. E para esta edição, o Shopping Praia da Costa preparou uma ação especial para a garotada que estiver presente: um espaço de brincadeiras, com direito a brinquedos infláveis e muita diversão.

FESTA

Sofia Lima: celebrando 15 anos em Iúna! Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Carolina Neves recebe a CMarie, grife de acessórios by Mariana Clark, nesta sexta-feira (12), na Aleixo Netto, Praia do Canto.

A psicóloga e psicoerapeuta Sabrina Matias participa do curso “A cura e expansão do curador” com o médico psiquiatra Diogo Lara, Phd, neurocientista, escritor, que desembarca em Vitória esse final de semana para essa imersão especial para terapeutas formados em AIM - Abordagem Integrada da Mente.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) comemora o Dia Nacional do Supermercado nesta sexta-feira (12), com um jantar em São Paulo, onde reunirá representantes do setor de todo o país. Pela Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), participam o presidente Fábio Dalvi e o superintendente Hélio Schneider, acompanhados de outros diretores da entidade. O evento, que já é uma tradição, será realizado no Hotel Grand Hyatt.

Paula Olimpio prestigiando o ambiente da arquiteta Heloisa Santos, na CasaCor ES Crédito: Divulgação