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Renata Rasseli

Artistas do ES são selecionadas para Bienal de Valência, na Espanha

Kyria Oliveira, Cristhina Bastos e Bianca Romano vão participar da mostra que será aberta no próximo dia 16 e fica em cartaz até julho de 2022

Públicado em 

12 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Obra da artista plástica Bianca Romano
Obra da artista plástica Bianca Romano Crédito: Divulgação
Três artistas plásticas do Espírito Santo vão participar da "Bienal de Valência - Ciutat Vella Oberta" na Espanha: Kyria Oliveira, Cristhina Bastos e Bianca Romano.  A mostra fica aberta de 16 de novembro até o dia 1º julho de 2022. 
A Bienal de Valência é um projeto cultural de vocação multidisciplinar, que tem como objetivo projetar a identidade valenciana no mundo. Formada por artistas, agentes culturais e teóricos da arte, a Bienal se articula por meio de uma rede de ações que conecta oficinas de artistas, espaços públicos e instituições.

CHÁ DE BEBÊ

Luiza Guimarães e Giovanni Zorzal
Luiza Guimarães e Giovanni Zorzal: à espera de Noah! Crédito: Cacá Lima

TRAVESSIAS

Em sua 7ª edição a Travessia João Moreno, evento que reúne na Praia da Costa, em Vila Velha, atletas e amadores de natação, corrida e biathlon (natação com corrida), acontece neste sábado, 13, e domingo, 14. A criançada também participará de provas de corrida e natação este ano. E para esta edição, o Shopping Praia da Costa preparou uma ação especial para a garotada que estiver presente: um espaço de brincadeiras, com direito a brinquedos infláveis e muita diversão. 

FESTA

Sofia Lima
Sofia Lima: celebrando 15 anos em Iúna! Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Carolina Neves recebe a CMarie, grife de acessórios by Mariana Clark,  nesta sexta-feira (12), na Aleixo Netto, Praia do Canto.
A psicóloga e psicoerapeuta Sabrina Matias participa do curso “A cura e expansão do curador” com o médico psiquiatra Diogo Lara, Phd, neurocientista, escritor, que desembarca em Vitória esse final de semana para essa imersão especial para terapeutas formados em AIM - Abordagem Integrada da Mente. 
A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) comemora o Dia Nacional do Supermercado nesta sexta-feira (12), com um jantar em São Paulo, onde reunirá representantes do setor de todo o país. Pela Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), participam o presidente Fábio Dalvi e o superintendente Hélio Schneider, acompanhados de outros diretores da entidade. O evento, que já é uma tradição, será realizado no Hotel Grand Hyatt.
Paula Olimpio prestigiando o ambiente da arquiteta Heloisa Santos
Paula Olimpio prestigiando o ambiente da arquiteta Heloisa Santos, na CasaCor ES Crédito: Divulgação
A professora de Direito da Faeesa Cariacica, Mirella Bravo, participou nessa quinta-feira (12), junto dos alunos envolvidos no Núcleo de Diversidade NUDI, projeto de extensão do centro universitário, de um evento online a convite da Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé), em Lima, Peru. Os alunos integrantes do Núcleo e a professora coordenadora, Mirella Bravo, conversaram sobre os conflitos sociais relacionados à diversidade com as alunas peruanas, promovendo um diálogo intercultural sobre a realidade dos dois países.

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