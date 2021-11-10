Consultora de imagem do ES conquista clientes da Europa e EUA

Maya Meneghelli Crédito: Renata Rasseli

Especialista em coloração, estilo e visagismo, a consultora de imagem Maya Meneghelli conquistou clientes além do ES e do Brasil. Em janeiro de 2022, Maya vai fazer atendimentos presenciais em Valência, na Espanha, e coleciona clientes de atendimentos online na Holanda, França e EUA.

"A consultoria é muito mais que a busca por uma estética melhor, é um autoconhecimento que pode ser usado a vida inteira." Maya Meneguelli - Consultora de Imagem

Entre seus clientes, estão a empresária como a capixaba que mora em Paris, Marina Giuberti, a proprietária do restaurante Café Haus e contadora Kamilla Zamprogno, jornalistas da TV Gazeta, como Diego Araújo, Elis Carvalho, Gabriela Ribetti, Daniela Carla e Rafaela Marquezini, além de advogados, empresários e políticos.

ENCONTRO

Riguel e Renan Chieppe: no 9º Fórum Liberdade e Democracia, em Vitória Crédito: Cacá Lima

MORADOR DE VIANA FICA EM 2º LUGAR EM TORNEIO DE CORTE E BARBEARIA

Morador de Caxias do Sul, em Viana, o jovem Júlio Hermes de Moraes, de 22 anos, participou das Olimpíadas Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Corte e Barbearia e ficou em segundo lugar no torneio.

Júlio, que se formou no curso de cabeleireiro do Senac em 2019, foi selecionado para participar da competição após vencer a seletiva estadual. Ele concorreu nas olimpíadas contra outros 10 representantes de outros Estados. O vencedor se classificaria para um torneio internacional.

Júlio Hermes de Moraes, de 22 anos, participou das Olimpíadas Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Corte e Barbearia e ficou em segundo lugar no torneio. Crédito: Divulgação

Para participar da competição, Júlio se especializou em cortes, coloração e penteados durante os últimos dois anos, tendo aulas com profissionais de todo o país. “Por conta da pandemia, a competição precisou ser adiada. Então aproveitei esse período para me desenvolver e aprender técnicas novas”, comentou Júlio. Segundo ele, as olimpíadas foram muito disputadas, contando com oito provas diferentes durante quatro dias. A competição desafiou os participantes com as rotinas do dia a dia da profissão. Domínio em corte de cabelo masculino e barba, corte feminino, penteados, designer de cor, permanente e saber finalizar todos os estilos foram critérios colocados à prova na competição.

DIA DO TRIGO COM SOTAQUE CAPIXABA

Eduarda Buaiz é a diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos Crédito: Divulgação

Nada melhor do que comemorar o Dia do Trigo, celebrado nesta quarta (10), com a notícia de produção de trigo em terras capixabas. O cultivo – inédito no Espírito Santo – foi desenvolvido em Pinheiros, no norte do Estado, e já teve destino certo: o moinho da Buaiz Alimentos. Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da empresa, informa que as primeiras análises apontam para matéria-prima de qualidade. Ponto para a economia capixaba.

SURFE CAPIXABA

O Espírito Santo anda surfando uma onda e tanto... o capixaba Krystian Kymerson é o atual líder do circuito brasileiro de surfe e acaba de embarcar para Florianópolis, onde disputa neste fim de semana uma etapa da divisão de acesso para a elite mundial do esporte. Vale dizer que ele é bem respeitado pelos melhores surfistas do planeta, já que é considerado um dos mais eficientes quando o assunto são manobras aéreas.

RR NEWS

Neusa Glória Santos e a Academia Feminina Espirito-Santense de Letras convidam para o lançamento da antologia "Vidas Perdidas marcam o início do século XXI", no dia 2 de dezembro, no restaurante Do Papa Gourmet, na Praça do Papa, em Vitória. A capa tem infoarte de João Marcos Pinto Rodrigues com fotos de Léo Silveira e Freepik.

O empresário Márcio Ramos dos Santos vai participar da Semana Internacional do Café, que acontece até o dia 12 em Belo Horizonte. Márcio, que possui uma cafeteria em Linhares, foi convidado para falar no encontro. Ele é um dos quase 200 franqueados da Duckbill no Brasil e foi convidado pela diretoria da franquia para contar seu case de sucesso no Espírito Santo. A cafeteria foi inaugurada em Linhares no mês de setembro e já vai expandir a loja nas próximas semanas.

As empresas M. Gerais e Innovare, parceiras das arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann, irão realizar no dia 17 de novembro, quarta-feira, às 18h, o finger food, preparado pela chef Jacqueline Rocha, no ambiente Empório Capixaba, da Guarize Hoffmann. O espaço que conta com diversos ambientes para as pessoas se agruparem, possui uma mesa central com vários lugares em torno dos equipamentos da M.Gerais, como cooktop, cervejeiras e frigobar. Já as esquadrias ficam por conta da Innovare, que compõe uma porta de lâmina para o espaço.

O empresário Adriano Roncalle comemora neste mês de novembro 2 anos de seu restaurante japonês Japatê na Hugo Musso, Praia da Costa. E para brindar a data, além de pratos novos no cardápio como o "Ebi Quinoa", "Combinado Sushi Premium"e os queridinhos "Taco Sushi" inspirado nas famosas tortilhas mexicanas, também tem dose dupla de chopp e drinks nos almoços de sábado e domingo ao longo de novembro e dezembro.

Douglas Vaz e Daniel Alves Crédito: Divulgação