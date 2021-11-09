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Renata Rasseli

Marca de sapatos do ES participa pela primeira vez no SPFW

A Quattre, em collab com a marca de vestuário Modem, criou três modelos para o desfile na semana de moda paulista no próximo  17 de novembro

Públicado em 

09 nov 2021 às 14:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A marca capixaba de sapatos Quattre participa pela primeira vez no SPFW
A marca capixaba de sapatos Quattre participa pela primeira vez no SPFW Crédito: Divulgação
A marca capixaba de sapatos Quattre participa pela primeira vez no SPFW em collab com a marca de vestuário Modem. Para o desfile, a grife criou três modelos que unem conforto, design autoral e formas que fogem do óbivo. A apresentação será dia 17 de novembro e os modelos estarão à venda a partir de março de 2022.
A collab Quattre para Modem é composta por três modelos: Flat, salto médio e salto meia-pata.
A Quattre criou sapatos para Modem
A Quattre criou sapatos para Modem Crédito: Divulgação
 Tonalidades neutras como o bege, o preto e o verde se mesclam às nuances naturais da madeira e ao brilho dos metais, elementos que unem de maneira sofisticada a estética Organic Clean e urbana da Modem.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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