Marca de sapatos do ES participa pela primeira vez no SPFW

A marca capixaba de sapatos Quattre participa pela primeira vez no SPFW em collab com a marca de vestuário Modem. Para o desfile, a grife criou três modelos que unem conforto, design autoral e formas que fogem do óbivo. A apresentação será dia 17 de novembro e os modelos estarão à venda a partir de março de 2022.
A collab Quattre para Modem é composta por três modelos: Flat, salto médio e salto meia-pata.
Tonalidades neutras como o bege, o preto e o verde se mesclam às nuances naturais da madeira e ao brilho dos metais, elementos que unem de maneira sofisticada a estética Organic Clean e urbana da Modem.