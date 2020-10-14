Grife de sapatos do ES vira queridinha de celebridades nacionais

Sapatos da grife capixaba Quattre Crédito: Divulgação

A grife de sapatos capixaba Quattre é nova queridinha de celebridades pelo Brasil afora. A irmã de Neymar, Rafaella Santos, cantora Wanessa, a esposa de Alok, Romana Novais e a influencer Jade Seba viraram clientes da marca de sapatos feitos à mão.

Os proprietários Bárbara Ferretti, Rafaela Sterquino, Fred Ferretti e Rondelson Junior comemoram o sucesso da marca.

CASAMENTO

Os noivos Rodrigo Rasseli e Larissa Rasseli e os pais do noivo Rozane e Rubens Rasseli; sim-sim na Catedral de Vitória e festa no Le Buffet Master Crédito: Divulgação

VACINA CONTRA A COVID É ASSUNTO NO TALK SHOW CBN

A corrida pela vacina contra o novo coronavírus é o tema do segundo encontro do Talk Show CBN 2020. A live terá a presença do médico e Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes; da epidemiologista Ethel Maciel; e do médico Luis Fernando Correia. O evento será transmitido na rádio CBN Vitória e no site A Gazeta, a partir das 9h30, e terá mediação da apresentadora e editora-chefe da emissora, Fernanda Queiroz.

“Para fechar a edição deste ano do evento, escolhemos um tema que todo mundo quer a resposta. Quando a vacina vai chegar, se o país e o Espírito Santo terão condições de imunizar a população em massa, quais vacinas estão sendo desenvolvidas mais rápido, expectativas reais para elas começarem a ser comercializadas; para responder a essas questões e às dúvidas do público teremos os maiores especialistas para conversar”, adianta Fernanda.

BATIZADO

Ariane Oliveira, o filho Ricardinho e Rico Garcia: dia de festa em família Crédito: Arnaldo Peruzo

EXPOSIÇÃO

Foto de Tadeu Bianconi Crédito: Tadeu Bianconi

A Mosaico Fotogaleria comemora dois anos com a exposição “Temporalidade”. A mostra, que tem a curadoria de Lobo Pasolini, apresenta 14 fotografias de sete fotógrafos: Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi, sócios da galeria, Patrícia Sales, Renata Vale, Orestes Locatel, Roberto Lordello e Rogério Medeiros.

Edson Chagas. Para fazer a visita virtual basta clicar neste Além das visitas presenciais, que podem ser agendadas, a galeria disponibilizou um link para uma visita virtual à exposição, com fotos 360° do fotógrafo. Para fazer a visita virtual basta clicar neste link

DIA MUNDIAL DO PÃO

A história do pão é antiga. Ele teria surgido há mais de seis mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo, sendo considerado um alimento símbolo de poder. Passados os anos, o pão continua sendo um dos alimentos mais consumidos pelo mundo. Eduarda Buaiz comemora o Dia Mundial do Pão, celebrado em 16 de outubro, com as diferentes aplicações e uso da linha de farinha de trigo Regina que, além da tradicional, tem as versões integral e gourmet.

ANIVERSÁRIO

Raphael, a aniversariante Rosa e Roberta Pinhati: celebrando o primeiro aniversário Crédito: Elani Passos

CHEF NAS PICAPES

Hugo Grassi: ás quartas-feiras, o chef Hugo Grassi vira DJ do restaurante Ugo, recém-inaugurado na Praia da Costa, ao lado do DJ Gustavo Pater. Crédito: Divulgação

ALERTA ROSA

Outubro Rosa Crédito: Jackson Goncalves

O mês de outubro já se aproxima da segunda quinzena e os prédios e monumentos do Estado ganham iluminação rosa, em referência ao Outubro Rosa. Quem aderiu ao movimento e deixou a Grande Vitória mais colorida foi a Athena Saúde, que iluminou a fachada do Vitória Apart Hospital na Serra, além dos recém-inaugurados Pronto Atendimentos em Vitória e Cariacica, e das clínicas da Samp, entre elas a Clínica da Mulher. A iluminação rosa tem o objetivo de lembrar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama.

BELEZA CAPIXABA

Jamile Scarpi Crédito: Divulgação

BIOSSEGURANÇA NAS ESCOLAS

Para o retorno das instituições de ensino às atividades presenciais, é preciso cumprir todas as normas estipuladas pela Secretaria de Estado da Saúde e de Educação do Espírito Santo, implementando as medidas necessárias para manter a segurança da comunidade escolar. Como as instituições de ensino superior foram autorizadas a retornar antes, agora os protocolos elaborados por elas podem ser referência para escolas de ensino fundamental e médio. Neste sentido, a Faesa acaba de lançar o projeto de extensão Biossegurança nas Escolas, em que uma equipe multidisciplinar vai ajudar na elaboração do protocolo de biossegurança de outras instituições de ensino. “Vamos compartilhar toda a experiência e conhecimento no assunto, contribuindo para que a retomada de todos seja segura e tranquila. Os protocolos serão personalizados de acordo com a realidade de cada escola, sempre respeitando a legislação vigente”, destaca a profª Renata Ávila, coordenadora do projeto.

INSTRUMENTO ORTODÔNTICO

Catarina Riva, dentista Crédito: Divulgação

A ortodontista Catarina Riva produz seu primeiro instrumento ortodôntico. O Alicate Riva, que é fruto de pesquisas elaboradas durante o seu período de mestrado. “Desenvolvi um instrumento apto para procedimentos com arco ortodôntico, que são estruturas colocadas em aparelhos, que auxiliam os dentes tortos a voltarem para o lugar certo. Este trabalho foi felizmente concluído após muita dedicação e pesquisas”, conta.

O instrumento será utilizado durante todo o tratamento de aparelhos e foi pensado para ajudar o profissional e facilitar o procedimento. Segundo a especialista, o instrumento que fará a aplicação e os ajustes durante todo o período do tratamento, deve ser cuidadoso e preciso. “Minha ideia foi desenvolver um instrumento ‘três em um’. Dois são muito utilizados em procedimentos deste padrão, que são o 139 e o De La Rosa. Já o terceiro é o meu alicate inédito, fruto de intensas pesquisas e que tenho muito orgulho de oferecer ao mercado”, afirma.

PARTIU, GRAMADO!

O empresário Kaique Salles viaja para a Serra Gaúcha ao lado da namorada, Thais Pereira, nesta quarta-feira (14). O casal escolheu a cidade de Gramado para aproveitar dias de descanso e vai poder conferir de perto o charme das ruas floridas, repletas de hortênsias, que começam a florir agora na primavera.

EQUIPE FORTE APÓS A PANDEMIA

Sob o comando do CEO Antonio Toledo, a capixaba Timenow Consultoria e Gestão de Projetos vive um momento positivo, apesar da crise. Após as transformações internas nos últimos meses, marcados pelo distanciamento social, a empresa lança sua nova identidade visual e comemora resultados excelentes, inclusive internamente: 87,79% da equipe se sente emocionalmente apoiada e 98,68% continuam acreditando na força e qualidade da empresa, como revela pesquisa realizada para avaliar os efeitos da pandemia.