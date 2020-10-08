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Renata Rasseli

Artista do ES celebra 70 anos com exposição inédita em 2021

Wagner Veiga prepara nova exposição com obras que retratam 70 celebridades que marcaram a sua vida artística

Públicado em 

08 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Wagner Veiga, artista
Wagner Veiga, artista Crédito: Divulgação
Para comemorar os 70 anos de vida, o artista plástico Wagner Veiga, prepara uma exposição inédita para 2021 com obras que retratam 70 celebridades que marcaram a sua vida artística. Nomes como BB King, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Nina Simone, Rita Lee, Elis Regina, Clarice Lispector, Sebastião Salgado e Milton Nascimento, fazem parte desta mostra que promete emocionar os fãs capixabas com muita história e poesia.

INAUGURAÇÃO

João Vitor Guimarães Vaz e Leonardo Freitas
João Vitor Guimarães Vaz e Leonardo Freitas: no novo restaurante de Vila Velha Crédito: Dusdoisfotografia

NOVO CERIMONIAL

Ariane Oliveira convida para a inauguração do seu novo espaço, o   Enseada CCVV, na próxima terça-feira (12), na Enseada do Suá. Ao ar livre, o novo espaço será palco do batizado do  filho Ricardo, neste domingo (11). 

VILA VELHA

Andressa Hirle e Raigna Vasconcelos
Andressa Hirle e Raigna Vasconcelos: na inauguração do novo restaurante na Praia da Costa Crédito: Dusdoisfotografia

NOVO PUB E BISTRÔ

Paulo Paganucci  acaba de inaugurar o Don Pedro Café e Bistrô, na Praia do Canto. O nome é uma homenagem ao filho mais novo, Pedro, fruto do seu casamento com Isabela Vial. 

COQUETEL

Chris Moraes e Luga Penna
Chris Moraes e Luga Penna: novo point da Praia da Costa Crédito: Dusdoisfotografia

ENTÃO, É NATAL! 

Sheila Silva acaba de inaugurar sua vitrine de Natal, no Centro da Praia Shopping. A loja oferece peças para decorar a casal neste final de ano. 

BELEZA CAPIXABA

Marcella Vieira
Marcella Vieira Crédito: Dusdoisfotografia

CONSCIÊNCIA NA PANDEMIA

Em tempos de processos seletivos e programa de trainees com vagas exclusivas para os negros, a experiência bem-sucedida do Programa Respeito Dá o Tom, da Aegea, será destaque durante a VIII Semana de Administração da Ufes. Há três anos, o Respeito Dá o Tom é desenvolvido em todas as unidades do grupo no país com o objetivo de garantir as mesmas chances de crescimento profissional para os negros. No Estado, as duas unidades do grupo – Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha – já têm resultados positivos, com aumento do percentual de negros nos ambientes de trabalho.
O sucesso do programa será apresentado durante a webinar desta quinta, dia 8, pela coordenadora do Respeito Dá o Tom, Beatriz Raymundo. Ela participará da mesa redonda com o tema “A consciência da diversidade & inclusão e o compromisso socioambiental”, com objetivo de discutir os desafios relacionados à diversidade, inclusão e compromisso socioambiental e a aceleração da consciência em tempos de pandemia.

OUTUBRO ROSA

Em clima de Outubro Rosa e com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância do autoexame para a prevenção do câncer de mama, os empresários Márcio Mendes Mello e Roberta Mello levaram o tom de rosa em diversos detalhes para sua farmácia de manipulação, em Vila Velha.  As embalagens dos produtos ganharam um selo rosa do Outubro Rosa da campanha de prevenção e durante este mês de outubro as cápsulas dos manipulados serão rosa.

LOJA CONCEITO

A empresária Martha Campos acaba de inaugurar loja conceito com peças em acrílico, na Aleixo Neto, ao lado das filhas Jacqueline e Thais. A designer Cris Rocha garantiu um espaço para expor suas box de luxo na loja. 

PARA NOIVAS

Flávia Firmino e Joelma Peterle, que comandam o Noivas do ES há 15 anos, preparam um encontro com suas noivinhas. Será no dia 18 de novembro,  no Centro de Convenções de Vitória, com direito a desfiles e lançamentos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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