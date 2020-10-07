Mercado de trabalho no pós-pandemia é tema do Talk Show CBN

carteira de trabalho Crédito: Reprodução

A pandemia da Covid-19 causou diversos impactos no setor produtivo do país. Muitos profissionais passaram a trabalhar em home office, houve suspensão de contratos, redução de jornada e de salário, entre outras mudanças. Trabalhadores e empregados ainda devem enfrentar mais desafios pela frente.

Essas questões serão assunto do primeiro encontro do Talk Show CBN 2020, que abordará as “Crises e oportunidades no mercado de trabalho pós-pandemia”. A transmissão será nesta quarta-feira, a partir das 15h, na rádio CBN Vitória (92,5) e na página de eventos de A Gazeta (agazeta.com.br/eventos).

A live terá a presença do colunista do Estadão, professor de Economia do IDP e consultor do Congresso, Pedro Fernando Nery, e dos comentaristas do quadro Retrabalho do programa CBN Cotidiano, Alberto Nemer e Cássio Moro. A mediação será feita pelo âncora do programa, Fabio Botacin.

COQUETEL FASHION

A empresária e shopper Brenda Riva, apresentou em primeira mão, sua nova marca de shoes, na Aleixo Neto, Praia do Canto Crédito: Marco Antônio Ferreira

NOVO SISTEMA

As 9 horas, desta segunda-feira (5), teve início o período de cadastramento do Pix. Este é um novo sistema de transferências e pagamentos instantâneos, que entrará em funcionamento no dia 16 de novembro. Só até as 12h30, do mesmo dia, mais de 1 milhão de chaves já foram cadastradas, segundo o Banco Central. A instituição ressalta que a mesma pessoa pode ter mais de uma chave.

O assessor de investimentos, da Golden Investimentos, Thiago Rizzo destaca que dentre as vantagens deste novo processo está a permissão da realização de operações em qualquer hora do dia e com mais rapidez. “Seja para pagar uma conta ou fazer um investimento, com o Pix será possível realizar essas transferências em segundos a qualquer hora do dia e já poder deixar agendada a ordem para alguns investimentos. Isso pode servir como uma boa alternativa para agilizar as transações e não deixar passar uma oportunidade que seja rentável”, comenta.

PARCERIA

As jornalistas Luciane Freitas e Luciane Ventura e a publicitária Margô Devos Crédito: Divulgação

As jornalistas Luciane Ventura e Luciane Freitas e a publicitária Margô Devos acabam de lançar o treinamento Comunicação com Propósito. O objetivo é tornar gestores porta-vozes de uma comunicação 360°, mais cidadã e de maior significado para equipes, redes sociais, imprensa e vídeos.

NOVO RESTAURANTE DE VV

Leonardo Freitas e João Vitor Guimarães Vaz abriram as portas do restaurante Ugo para o público, nesta terça (6), com menu de cozinha contemporânea brasileira, assinado pelo chef Hugo Grassi. A nova opção gastronômica de Vila Velha fica num casarão antigo na avenida Hugo Musso, que foi restaurado e decorado muitas peças restauradas e misturado com peças atuais e contemporâneas.

PRIMEIRA EUCARÍSTIA

Ana Paula Almeida, Lorena e Paula Pazolini: 3 gerações em festa Crédito: Divulgação

AS TRÊS ALICES DA FAMÍLIA MADEIRA ABAD

As 3 Alice da família Madeira Abad Crédito: Divulgação

Além de sua arquitetura diferenciada e sua proposta alinhada com as mais novas tendências do mercado imobiliário, o AM100 - Edifício Alice Madeira, lançado este mês em Vitória, também chama atenção pelo nome. A escolha homenageia a história de três "Alices" de uma mesma família tradicional em Vitória: avó, filha e neta. Lissu Abad, muito conhecida pela atuação no mercado de turismo, se chama Alice Madeira. O nome do prédio é uma homenagem a mãe dela, Alice Madeira, já falecida. A neta, filha de Karla e o juiz Carlos Abad, também se chama Alice Madeira.

A escolha da abreviação “AM100” ainda confirma mais uma tendência das construtoras, que estão cada vez mais batizando os edifícios com siglas alfa numéricas, tornando o local um ponto de referência, facilitando as buscas na Web. Lançado no último dia 08 de setembro, aniversário de Vitória, o empreendimento da CG Engenharia, de Flavia e Rodrigo Gimenes, ficará localizado a poucos metros da Praia de Camburi e irá contar com apartamentos de dois ou três quartos, com unidades de 67 m² a 171 m² . O terreno pertencia a família Madeira e o novo prédio de padrão fino acabamento conta com inovações como espaço coworking, pet care, apartamentos Garden e diversas opções de lazer.

OUTUBRO ROSA

Em apoio à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci iluminou a sua fachada com luzes rosas desde a última semana. Além disso, com o retorno às aulas presenciais nesta semana, haverá cartazes informativos sobre o tema. No site e nas redes sociais da escola, a mensagem “A prevenção muda a sua história. E a de todos que você ama” também ilustra banners e posts. O objetivo é ajudar a difundir a mensagem de cuidado com a saúde feminina.

MÃE E FILHA