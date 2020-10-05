Aniversário no ES: Lorena Malenza Schevz celebra 15 anos na Aldeia

O relacionamento entre empresas e instituições de ensino superior tem sido cada vez mais intenso e os resultados dessa aproximação garante a empregabilidade de alunos ainda em formação. Na Faesa, uma parceria com a empresa Ícone Net, por meio do programa Radar de Talentos, está capacitando estudantes de graduação, pós-graduação e egressos do Centro Universitário com o objetivo de identificar talentos para o preenchimento de 33 vagas disponíveis na empresa. O curso de Transformação Digital de Processos de Serviços é gratuito, terá certificação para todos os participantes, e funciona como a primeira etapa do processo seletivo para as vagas de Analista e Desenvolvedor de Sistemas, nos níveis Júnior, Sênior e Técnico.

Já ouviu falar de "maskne"? É o termo do momento que explica as alterações na pele durante a pandemia, mais especificamente, o aparecimento de cravos e espinhas por conta do uso constante de máscaras, durante esse período de pandemia. A acne mecânica é aquela que não é causada por questões hormonais, mas por influências externas, no caso de uso de máscaras, devido ao atrito. O contato direto da máscara com a pele causa irritação, e ajuda no aumento da umidade e oleosidade na região. "Para evitar o aparecimento da acne mecânica, é importante redobrar os cuidados diários com a pele. Além disso, na hora de escolher a máscara, tente optar por materiais mais macios, como algodão e seda. E em casos mais graves, deve-se procurar um profissional", orienta o especialista em estética, Gustavo Brandão.