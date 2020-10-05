Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Aniversário no ES: Lorena Malenza Schevz celebra 15 anos na Aldeia

A filha de Renata Malenza e Ricardo Schevz reuniu a família e amigos para uma pool party em Guarapari

Públicado em 

05 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Renata Malenza e Lorena Malenza Shevz
Renata Malenza e Lorena Malenza Shevz Crédito: Camilla Baptistin
Herdeira de Renata Malenza e Ricardo Schevz, Lorena Malenza Schevz celebrou seus 15 anos ao lado de amigos e da família, neste sábado (03), na Aldeia, em Guarapari. Seguindo a tendência de festas ao ar livre, a celebração girou em torno de uma pool party. Confira as fotos na galeria de Camilla Baptistin:

Aniversário de 15 anos de Lorena Malenza Shevz

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Francini Fonseca Sepulcri, Paulo Sepulcri e os Pedro Paulo e João
A aniversariante Francini Fonseca Sepulcri, Paulo Sepulcri e os Pedro Paulo e João: comemorando idade nova no Iate Clube do Espírito Santo  Crédito: Divulgação

RADAR DE TALENTOS

O relacionamento entre empresas e instituições de ensino superior tem sido cada vez mais intenso e os resultados dessa aproximação garante a empregabilidade de alunos ainda em formação. Na Faesa, uma parceria com a empresa Ícone Net, por meio do programa Radar de Talentos, está capacitando estudantes de graduação, pós-graduação e egressos do Centro Universitário com o objetivo de identificar talentos para o preenchimento de 33 vagas disponíveis na empresa. O curso de Transformação Digital de Processos de Serviços é gratuito, terá certificação para todos os participantes, e funciona como a primeira etapa do processo seletivo para as vagas de Analista e Desenvolvedor de Sistemas, nos níveis Júnior, Sênior e Técnico.

ENSAIO PRÉ-WEDDING

Brunela Botelho e Gabriel Koehler em ensaio pré-wedding nos Lençóis Maranhenses com produções de Chris Trajano e RPacheco Noivos
Brunela Botelho e Gabriel Koehler em ensaio pré-wedding nos Lençóis Maranhenses com produções de Chris Trajano e RPacheco Noivos Crédito: Joel Miranda.

MASKNE

Já ouviu falar de "maskne"? É o termo do momento que explica as alterações na pele durante a pandemia, mais especificamente, o aparecimento de cravos e espinhas por conta do uso constante de máscaras, durante esse período de pandemia. A acne mecânica é aquela que não é causada por questões hormonais, mas por influências externas, no caso de uso de máscaras, devido ao atrito. O contato direto da máscara com a pele causa irritação, e ajuda no aumento da umidade e oleosidade na região. "Para evitar o aparecimento da acne mecânica, é importante redobrar os cuidados diários com a pele. Além disso, na hora de escolher a máscara, tente optar por materiais mais macios, como algodão e seda. E em casos mais graves, deve-se procurar um profissional", orienta o especialista em estética, Gustavo Brandão.

MODA

Brunella Simão e Amanda Caldas: em editorial de moda da Marquee no Barlavento Beach Bar & Lounge
Brunella Simão e Amanda Caldas: em editorial de moda da Marquee no Barlavento Beach Bar & Lounge Crédito: Divulgação

Veja Também

Thiaguinho e Dilsinho lançam "Pé na Areia" no verão 2021 de Guarapari

Escritora do ES lança livro sobre autoconhecimento e amor-próprio

Mulheres com próteses de silicone devem fazer mamografia e autoexame

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Guarapari Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados