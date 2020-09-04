Festa de aniversário ao ar livre vira moda na pandemia no ES

Até a chegada da vacina de coronavírus, a ordem é não aglomerar e manter os protocolos, como higiene das mãos e o uso de máscaras. Mas, aos poucos, a vida social vai voltando ao normal com as pockets parties em casa em casa ou espaço em ao ar livre. Seguindo a tendência, a empresária Andréa Primo organizou uma festinha para celebrar os 14 anos no filho Lucas, na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha. O pai Fábio, a irmã Valentina e poucos amigos do Lucas adoraram a diversão. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli na galeria abaixo.
Festa de aniversário de 14 anos de Lucas Primo
INAUGURAÇÃO
ANIVERSÁRIO DE VITÓRIA
Com grande patrimônio histórico e cultural, Vitória completa 469 anos no dia 8 de setembro, próxima terça-feira, DAI 8. Para festejar mais um ano da capital capixaba, o artista Amaro Lima, com apoio do Shopping Vitória, preparou uma live especial. O evento será exatamente no dia do aniversário da cidade, às 20h30, no terraço do SV, com um show de luzes e imagens retratando a cidade e a cultura capixaba. A transmissão será no Youtube do artista. Além disso, a live será solidária, com todas as doações destinadas às Paneleiras de Goiabeiras.
QUERIDO DE RR
TURNÊ "NOTÍCIA BOA"
Rodrigo CX fará um show no dia 10 de setembro, às 20h30, no seu canal no YouTube, para lançar a turnê virtual “Notícia boa”. A música que leva o nome da live é autoral e foi lançada em um clipe no YouTube do cantor no fim de agosto, em todas as plataformas digitais.
QUERIDAS DE RR
BEM-VINDA MARIA CLARA!
Maria Clara chegou! Os papais Lucas Chequer e Mari Forzza Bortolini festejam a chegada da primeira filha. Parabéns, família!