Festa de aniversário ao ar livre vira moda na pandemia no ES

Com grande patrimônio histórico e cultural, Vitória completa 469 anos no dia 8 de setembro, próxima terça-feira, DAI 8. Para festejar mais um ano da capital capixaba, o artista Amaro Lima, com apoio do Shopping Vitória, preparou uma live especial. O evento será exatamente no dia do aniversário da cidade, às 20h30, no terraço do SV, com um show de luzes e imagens retratando a cidade e a cultura capixaba. A transmissão será no Youtube do artista. Além disso, a live será solidária, com todas as doações destinadas às Paneleiras de Goiabeiras.