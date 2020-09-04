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Renata Rasseli

Festa de aniversário ao ar livre vira moda na pandemia no ES

Parques, praças e espaços ao ar livre são os novos queridinhos das famílias do ES para celebrações de aniversários e casamentos

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabio , Lucas , Valentina e Andrea Primo
Fabio , Lucas , Valentina e Andrea Primo: celebrando os 14 anos de Lucas, no Morro do Moreno, em  Crédito: Mônica Zorzanelli
Até a chegada da vacina de coronavírus, a ordem é não aglomerar e manter os protocolos, como higiene das mãos e o uso de máscaras. Mas, aos poucos, a vida social vai voltando ao normal com as pockets parties em casa em casa ou espaço em ao ar livre. Seguindo a tendência, a empresária Andréa Primo organizou uma festinha para celebrar os 14 anos no filho Lucas, na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha. O pai Fábio, a irmã Valentina e poucos amigos do Lucas adoraram a diversão. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli na galeria abaixo. 

Festa de aniversário de 14 anos de Lucas Primo

INAUGURAÇÃO

Claudia Vivas, Singrid Andry Coelho e Luciane Almeida em coquetel de inauguração da Clube Morena Rosa, no Shopping Praia da Costa.
Claudia Vivas, Singrid Andry Coelho e Luciane Almeida:  em coquetel de moda, na  Praia da Costa Crédito: Eduardo Perciano

ANIVERSÁRIO DE VITÓRIA

Com grande patrimônio histórico e cultural, Vitória completa 469 anos no dia 8 de setembro, próxima terça-feira, DAI 8. Para festejar mais um ano da capital capixaba, o artista Amaro Lima, com apoio do Shopping Vitória, preparou uma live especial. O evento será exatamente no dia do aniversário da cidade, às 20h30, no terraço do SV, com um show de luzes e imagens retratando a cidade e a cultura capixaba. A transmissão será no Youtube do artista. Além disso, a live será solidária, com todas as doações destinadas às Paneleiras de Goiabeiras.

QUERIDO DE RR

Juarez Campos
Juarez Campos: o chef mais famoso do ES reabriu a agenda de cursos de culinária presencial na sua Casa do Chef, em Santa Lúcia Crédito: Mônica Zorzanelli

TURNÊ "NOTÍCIA BOA"

Rodrigo CX fará um show no dia 10 de setembro, às 20h30, no seu canal no YouTube, para lançar a turnê virtual “Notícia boa”. A música que leva o nome da live é autoral e foi lançada em um clipe no YouTube do cantor no fim de agosto, em todas as plataformas digitais.

QUERIDAS DE RR

Marcella e Renata Rosa
Marcella e Renata Rosa: irmãs unidas no amor e nos negócios Crédito: Mônica Zorzanelli

BEM-VINDA MARIA CLARA!

Maria Clara chegou! Os papais Lucas Chequer e Mari Forzza Bortolini festejam a chegada da primeira filha. Parabéns, família!

TALENTO CAPIXABA

Fredone Fone, artista
O  artista Fredone Fone exibe sua arte a céu aberto, em esquina badalada da Praia do Canto.  Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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