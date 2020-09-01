Busca por cirurgia plástica no nariz teve aumento de 4.800% na pandemia

Desde o mês março, quando teve início no Brasil a pandemia – provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) – o Google detectou um aumento de 4.800% na procura por informações sobre a rinoplastia e o preço do procedimento. O nosso cirurgião plástico Fabrício Regiani conta que já percebeu a alta em seu consultório e comenta alguns fatores que facilitaram a realização deste tipo de cirurgia neste período.
“O principal acredito que é o fato da maioria das pessoas estar de home office, o que facilita a recuperação. Além disso, tivemos um aumento de reuniões online realizadas neste período, provocando o que está sendo chamado de ‘efeito Zoom’, deixando mais evidente o que queremos mudar no nosso rosto”, lista.
A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO
Dentista, implantodontista e voluntário do Dentista do Bem, Marlei Bonella convidou o especialista em marketing de percepção, Arthur Galvão, para falar sobre a importância do trabalho voluntário em live, nesta terça-feira, às 19h33, no @ios.odontologia. E na quinta-feira (3), Marlei comanda uma live "Qual mensagem você quer comunicar com seu sorriso? O visagismo explica" com a empresária e visagista Maya Menegheli.
AMES ELEGE NOVA DIRETORIA
A Associação Médica do ES elege nova diretoria para o triênio 2021/2023. O cirurgião vascular, Dr. Leonardo Lessa, foi reeleito como presidente da entidade. Segundo Dr. Leonardo, a nova gestão permitirá a consolidação das diversas mudanças feitas por sua diretoria.
PINTURA ON-LINE
Vinicius Ventorim comemora os 45 anos da empresa da família e lança mais uma novidade, inédita no Estado, que promete facilitar a vida de quem quer mudar a decoração da casa. É o Politintas Indica, um serviço on-line que tem o objetivo de criar um canal de comunicação direto entre pintores e outros profissionais do segmento e as pessoas que querem renovar seus imóveis.
Assim, quem precisa de serviço de pintura, aplicação de papel de parede, instalação de rodapés, entre outros, poderá utilizar a plataforma para escolher um profissional e já entrar em contato com ele. A ferramenta disponibiliza informações sobre treinamentos que o prestador de serviço já fez, mostra trabalhos já realizados por ele e informa até as formas de pagamento. O serviço é totalmente gratuito e pode ser acessado pelo site da empresa.