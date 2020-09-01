Busca por cirurgia plástica no nariz teve aumento de 4.800% na pandemia

Rinoplastia Crédito: Divulgação

Desde o mês março, quando teve início no Brasil a pandemia – provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) – o Google detectou um aumento de 4.800% na procura por informações sobre a rinoplastia e o preço do procedimento. O nosso cirurgião plástico Fabrício Regiani conta que já percebeu a alta em seu consultório e comenta alguns fatores que facilitaram a realização deste tipo de cirurgia neste período.

“O principal acredito que é o fato da maioria das pessoas estar de home office, o que facilita a recuperação. Além disso, tivemos um aumento de reuniões online realizadas neste período, provocando o que está sendo chamado de ‘efeito Zoom’, deixando mais evidente o que queremos mudar no nosso rosto”, lista.

A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO

Marlei Bonella, dentista Crédito: Divulgação

Dentista, implantodontista e voluntário do Dentista do Bem, Marlei Bonella convidou o especialista em marketing de percepção, Arthur Galvão, para falar sobre a importância do trabalho voluntário em live, nesta terça-feira, às 19h33, no @ios.odontologia. E na quinta-feira (3), Marlei comanda uma live "Qual mensagem você quer comunicar com seu sorriso? O visagismo explica" com a empresária e visagista Maya Menegheli.

AMES ELEGE NOVA DIRETORIA

Dr. Leonardo Lessa e Dr. Sérgio Ottoni (presidente e vice-presidente da Ames) eleitos para o triênio 21/23. Crédito: Divulgação

A Associação Médica do ES elege nova diretoria para o triênio 2021/2023. O cirurgião vascular, Dr. Leonardo Lessa, foi reeleito como presidente da entidade. Segundo Dr. Leonardo, a nova gestão permitirá a consolidação das diversas mudanças feitas por sua diretoria.

PINTURA ON-LINE

Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas Crédito: Divulgação/Politintas

Vinicius Ventorim comemora os 45 anos da empresa da família e lança mais uma novidade, inédita no Estado, que promete facilitar a vida de quem quer mudar a decoração da casa. É o Politintas Indica, um serviço on-line que tem o objetivo de criar um canal de comunicação direto entre pintores e outros profissionais do segmento e as pessoas que querem renovar seus imóveis.