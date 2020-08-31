Mulheres fazem mais uso das redes sociais como canal de vendas

Mulheres empreendedoras na Internet Crédito: PhotoMIX Company/ Pexels

As mulheres "empreendem" mais na internet que os homens. É o que aponta uma pesquisa do Sebrae, realizada em parceria com a FGV. 9% das empresárias já vendiam ou passaram a vender online, com o auxílio desses canais, a partir da crise causada pela pandemia do coronavírus. Entre os empresários, esse percentual é de 63%. As mulheres usam as redes sociais e aplicativos como canais de venda.

Entretanto, quando se trata de uso de ferramentas digitais mais complexas, para gestão do negócio, o percentual de homens é bem maior do que de mulheres, com destaque para utilização de recursos para automação de processos, por exemplo. Enquanto 68% deles já utilizam esse tipo de ferramenta, entre elas o percentual é de 32%.

REABERTURA

Café Bamboo Crédito: Divulgação

Point da Praia do Canto, o Café Bamboo reabre as portas nesta terça-feira (1º de setembro) com um novo espaço, no estacionamento do salão do coiffeur Francisco Guasti, vizinho da casa. O ambiente aberto e com devido afastamento está preparado para servir dentro dos protocolos sanitários. Sucesso!

NOVA MARCA

Aline Mareto prepara os últimos detalhes para o lançamento da nova coleção de sua marca, BMood. Para a próxima temporada, a coleção leva um nome que representa algo essencial para se viver esta nova fase em que o mundo se encontra: “Equilíbrio”. “Nossa saúde, tanto física como mental, virou a preocupação principal. Afinal, conviver com o novo é uma batalha diária, que precisamos enfrentar para vencer as frustrações e desânimos, que estão sempre dispostas a nos dominar. Neste sentido, o equilíbrio se tornou nosso escudo poderoso para enfrentar esse desafio do autocuidado”, explica.

NOVOS PEDIDOS DE DELIVERY

Se houve um tempo que os hambúrgueres e pizzas dominavam os serviços de entrega, agora, nem só de lanches vive quem pede comida em casa. Pedidos de pratos mais elaborados já se popularizaram nos mais diversos restaurantes e até o caranguejo se tornou uma das opções mais pedidas por delivery. O sócio e proprietário do tradicional bar e restaurante de Vila Velha, Dyonatan Giovanelli conta que o Assis ainda não trabalhava com delivery antes da pandemia e que o resultado da implantação do serviço foi surpreendente. “Com a pandemia, tivemos que implantar o delivery e descobrimos que os clientes continuam desejando, mesmo em casa, comer caranguejo, moqueca capixaba e muitos dos pratos do nosso cardápio”, explica.

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