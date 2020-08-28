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Renata Rasseli

Joalheira do ES vai homenagear Gilberto Gil no Festival de Vitória

O músico, grande homenageado  do 27° Festival de Cinema de Vitória, receberá uma joia assinada por Carla Buaiz

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
O artista Gilberto Gil
O artista Gilberto Gil Crédito: Reprodução Facebook
Homenageado do 27º Festival de Cinema de Vitória, o músico Gilberto Gil receberá uma joia exclusiva durante o evento. A joalheira Carla Buaiz está pesquisando a pedra preciosa ideal para reverenciar o artista baiano, no mês de novembro, quando acontece o festival. Gil também irá receber o Caderno do Homenageado, publicação exclusiva assinada pelo jornalista e escritor Jace Theodoro, além do Troféu Vitória pela sua contribuição para a cultura brasileira.

EMPRESÁRIA DO ES BRILHA EM LIVE COM CRIS ARCANGELI

Rachel Pires, empresária
Rachel Pires, empresária Crédito: Camilla Baptistin
Empresária e apresentadora do programa Shark Tank Brasil, no canal Sony, Cris Arcangeli convidou a nossa Rachel Pires para uma live sobre suas ideias inovadoras. Após encerrar a conversa com Rachel, Cris  manifestou interesse em promover a empresa de sublimação da nossa capixaba.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Neste sábado (29) acontece o evento de pré-lançamento do edifício Crystal Blue, na Praia do Canto, em Vitória. O mais novo empreendimento do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário ficará localizado na Rua Elesbão Linhares, região que equilibra segurança e comodidade, tendo no seu entorno toda a infraestrutura de serviços do bairro, como parques, restaurantes, lojas, cafés, ateliês, entre outros. O lançamento possui arquitetura arrojada, tecnologia de ponta e oferta apartamentos de quatro suítes. O evento de pré-lançamento será realizado na sede da Lopes, na Avenida Rio Branco, a partir das 9h, com acesso mediante agendamento prévio. Marcos Murad adianta que o local conta com todos os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social necessários para o atendimento.

VISITA ESPECIAL

As sócias Rafaela Sterquino e Barbara Ferreguetti e o empresário Sérgio Spaniol, fundador da Carmen Steffens
Rafaela Sterquino e Barbara Ferreguetti  receberam a visita do empresário Sérgio Spaniol, fundador da Carmen Steffens,  grande fabricante de couro. As capixabas possuem uma fábrica de sapatos, no Sul do país Crédito: Divulgação

JARDIM CAMBURI EM ARTE CAPIXABA

Rodrigo Brito, artista plástico que vai pintar a obra
Rodrigo Brito, artista plástico  Crédito: Reprodução/Instagram
O artista capixaba Rodrigo Brito prepara novo mural, que irá retratar o amor que as pessoas têm por Jardim Camburi . O bairroganhará um colorido especial assinado pelo artista capixaba, que ficará localizado no estande do lançamento da Argo Construtora na região. “Como morador de Jardim Camburi, selecionei duas coisas que me fazem apaixonar todos os dias pelo bairro: a mobilidade urbana e o tradicional chorinho aos domingos. Quero retratar nos painéis a infraestrutura da região, que possibilita adotar a bicicleta como meio de transporte, e nossa característica reunião musical nas pracinhas. Vou explorar as cores para entregar uma obra que encante, tanto os moradores, quanto os visitantes”, conta.

ATUALIZAÇÃO

A dermatologista Karina Mazzini está em São José do Rio Preto, São Paulo onde fica uma semana atualizando-se na 'Clínica Pele', do ermatologista Carlos Roberto Antônio
Nossa dermatologista Karina Mazzini está em São José do Rio Preto, São Paulo onde fica uma semana atualizando-se na clínica do dermatologista Carlos Roberto Antônio Crédito: Divulgação

WEBINAR SOBRE EMPREENDEDORISMO

Flávia Dadalto, egressa Faesa e sócia-proprietária da Figurati Revestimentos, será a convidada da vez da série de webinares "Mentes Preparadas para Inovar e Empreender", que fala sobre cases de empreendedorismo em diversas áreas de atuação. Desta vez, a discussão será sobre o mundo do design de interiores, na próxima terça-feira (01), às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal da FAESA no Youtube. O diretor de desenvolvimento institucional do Centro Universitário, Erthélvio Nunes Jr, conduzirá a live.

CURSO DE AUTOMAQUIAGEM

Daieny Fasolo e Juliana Marculano
Daieny Fasolo e Juliana Marculano: em tarde de beleza Crédito: Bruna Oliveira

AMOR NA CAIXA

A ArtheriaBox criou o #AmorNaCaixa
A ArtheriaBox criou o #AmorNaCaixa Crédito: Divulgação
Os fotógrafos Hudson Motta e Paula Portella, proprietarios da ArtheriaBox, empresa especializada em presentes especiais e corporativo, aproveitaram a quarentena para criar o #AmorNaCaixa. Trata-se de uma caixa para que todos possam enviar amor, com o conteúdo e a tampa personalizados de acordo com o presenteado.

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Renata Rasseli

Renata Rasseli Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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