Joalheira do ES vai homenagear Gilberto Gil no Festival de Vitória

O artista Gilberto Gil Crédito: Reprodução Facebook

Carla Buaiz está pesquisando a pedra preciosa ideal para reverenciar o artista baiano, no mês de novembro, quando acontece o festival. Gil também irá receber o Caderno do Homenageado, publicação exclusiva assinada pelo jornalista e escritor Jace Theodoro, além do Troféu Vitória pela sua contribuição para a cultura brasileira. Homenageado do 27º Festival de Cinema de Vitória, o músico Gilberto Gil receberá uma joia exclusiva durante o evento. A joalheiraestá pesquisando a pedra preciosa ideal para reverenciar o artista baiano, no mês de novembro, quando acontece o festival. Gil também irá receber o Caderno do Homenageado, publicação exclusiva assinada pelo jornalista e escritoralém do Troféu Vitória pela sua contribuição para a cultura brasileira.

EMPRESÁRIA DO ES BRILHA EM LIVE COM CRIS ARCANGELI

Rachel Pires, empresária Crédito: Camilla Baptistin

Empresária e apresentadora do programa Shark Tank Brasil, no canal Sony, Cris Arcangeli convidou a nossa Rachel Pires para uma live sobre suas ideias inovadoras. Após encerrar a conversa com Rachel, Cris manifestou interesse em promover a empresa de sublimação da nossa capixaba.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Neste sábado (29) acontece o evento de pré-lançamento do edifício Crystal Blue, na Praia do Canto, em Vitória. O mais novo empreendimento do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário ficará localizado na Rua Elesbão Linhares, região que equilibra segurança e comodidade, tendo no seu entorno toda a infraestrutura de serviços do bairro, como parques, restaurantes, lojas, cafés, ateliês, entre outros. O lançamento possui arquitetura arrojada, tecnologia de ponta e oferta apartamentos de quatro suítes. O evento de pré-lançamento será realizado na sede da Lopes, na Avenida Rio Branco, a partir das 9h, com acesso mediante agendamento prévio. Marcos Murad adianta que o local conta com todos os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social necessários para o atendimento.

VISITA ESPECIAL

Rafaela Sterquino e Barbara Ferreguetti receberam a visita do empresário Sérgio Spaniol, fundador da Carmen Steffens, grande fabricante de couro. As capixabas possuem uma fábrica de sapatos, no Sul do país Crédito: Divulgação

JARDIM CAMBURI EM ARTE CAPIXABA

Rodrigo Brito, artista plástico Crédito: Reprodução/Instagram

O artista capixaba Rodrigo Brito prepara novo mural, que irá retratar o amor que as pessoas têm por Jardim Camburi . O bairroganhará um colorido especial assinado pelo artista capixaba, que ficará localizado no estande do lançamento da Argo Construtora na região. “Como morador de Jardim Camburi, selecionei duas coisas que me fazem apaixonar todos os dias pelo bairro: a mobilidade urbana e o tradicional chorinho aos domingos. Quero retratar nos painéis a infraestrutura da região, que possibilita adotar a bicicleta como meio de transporte, e nossa característica reunião musical nas pracinhas. Vou explorar as cores para entregar uma obra que encante, tanto os moradores, quanto os visitantes”, conta.

ATUALIZAÇÃO

Nossa dermatologista Karina Mazzini está em São José do Rio Preto, São Paulo onde fica uma semana atualizando-se na clínica do dermatologista Carlos Roberto Antônio Crédito: Divulgação

WEBINAR SOBRE EMPREENDEDORISMO

Flávia Dadalto, egressa Faesa e sócia-proprietária da Figurati Revestimentos, será a convidada da vez da série de webinares "Mentes Preparadas para Inovar e Empreender", que fala sobre cases de empreendedorismo em diversas áreas de atuação. Desta vez, a discussão será sobre o mundo do design de interiores, na próxima terça-feira (01), às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal da FAESA no Youtube. O diretor de desenvolvimento institucional do Centro Universitário, Erthélvio Nunes Jr, conduzirá a live.

CURSO DE AUTOMAQUIAGEM

Daieny Fasolo e Juliana Marculano: em tarde de beleza Crédito: Bruna Oliveira

AMOR NA CAIXA

A ArtheriaBox criou o #AmorNaCaixa Crédito: Divulgação