Gilberto Gil é o homenageado do Festival de Cinema de Vitória 2020

O artista Gilberto Gil Crédito: Reprodução Facebook

O Festival de Cinema de Vitória, que, em 2020, acontece em formato digital, por conta da pandemia do novo coronavírus, já tem um homenageado para chamar de seu. O "eleito" é o cantor, compositor e ex-Ministro da Cultura do governo Lula, Gilberto Gil .

A mostra capixaba, que acontece de 24 a 29 de novembro, exibirá, em primeira mão, trechos do documentário "Disposições Amoráveis", que percorre o pensamento de Gilberto Gil, 78 anos, através de encontros, lugares e canções. Dirigido por Ana de Oliveira, o longa-metragem é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2015, escrito por Gil e Ana.

No documentário, viagens do cantor a lugares paradisíacos, como Costa do Malabar, na Índia, e o deserto do Atacama, no Chile, além de encontros com personalidades, como o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.

Como parte da homenagem, será produzido o Caderno do Homenageado, uma publicação exclusiva assinada pelo jornalista e escritor Jace Theodoro, além da entrega do Troféu Vitória.