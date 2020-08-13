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Cinema

Gilberto Gil é o homenageado do Festival de Cinema de Vitória 2020

A mostra capixaba, que acontece de 24 a 29 de novembro, exibirá, em primeira mão, trechos do documentário 'Disposições Amoráveis', que percorre o pensamento de Gilberto Gil, 78 anos, através de encontros, lugares e canções

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 11:55
O artista Gilberto Gil
O artista Gilberto Gil Crédito: Reprodução Facebook
O Festival de Cinema de Vitória, que, em 2020, acontece em formato digital, por conta da pandemia do novo coronavírus, já tem um homenageado para chamar de seu. O "eleito" é o cantor, compositor e ex-Ministro da Cultura do governo Lula, Gilberto Gil .
A mostra capixaba, que acontece de 24 a 29 de novembro, exibirá, em primeira mão, trechos do documentário "Disposições Amoráveis",  que percorre o pensamento de Gilberto Gil, 78 anos,  através de encontros, lugares e canções. Dirigido por Ana de Oliveira, o longa-metragem  é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2015, escrito por Gil e Ana.

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No documentário, viagens do cantor a lugares paradisíacos, como Costa do Malabar, na Índia, e o deserto do Atacama, no Chile, além de encontros com personalidades, como o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.
Como parte da homenagem, será produzido o Caderno do Homenageado, uma publicação exclusiva assinada pelo jornalista e escritor Jace Theodoro, além da entrega do Troféu Vitória.
Lucia Caus, diretora do festival, se diz honrada por homenagear o artista baiano. Gilberto Gil é a síntese do melhor do Brasil. Uma explosão de talento, carisma, inteligência e representatividade. É uma honra e um prazer reverenciá-lo e, desta forma, homenagear o nosso país, fala, em tom de declaração de amor.

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