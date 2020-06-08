Festival de Cinema de Vitória terá identidade visual de Hélio Coelho

Obra do artista Hélio Coelho Crédito: Divulgação

Hélio Coelho é o artista escolhido para inspirar a nova identidade visual do Neusa Mendes um dos nomes mais respeitados nas Artes Plásticas do Espírito Santo e do país, além de trabalhos reconhecidos internacionalmente, é quem assinará a concepção da identidade visual do Festival de Cinema de Vitória. “O título e a visualidade criados pelo artista assumem contornos, ora definidos lembram formas marinhas, noutras se assemelham a espaços urbanos, sensação de paisagens organizadas, e em outras, formas vitais e obsessivas de signos do planeta: figuras humanas, flora, fauna, símbolos sociais, e históricos” explica a curadora. é o artista escolhido para inspirar a nova identidade visual do 27º Festival de Cinema de Vitória. Os trabalhos de Hélio Coelho, escolhidos para ilustrar a marca e a programação visual do festival, foram as obras “Helicóptero”, datada de 1985; e "Pele", de 2002, que fazem parte do acervo da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E, a convite de Lucia Caus, diretora do Festival, repetindo a parceria de sucesso de 2019,um dos nomes mais respeitados nas Artes Plásticas do Espírito Santo e do país, além de trabalhos reconhecidos internacionalmente, é quem assinará a concepção da identidade visual do Festival de Cinema de Vitória. “O título e a visualidade criados pelo artista assumem contornos, ora definidos lembram formas marinhas, noutras se assemelham a espaços urbanos, sensação de paisagens organizadas, e em outras, formas vitais e obsessivas de signos do planeta: figuras humanas, flora, fauna, símbolos sociais, e históricos” explica a curadora.

O ARTISTA

Hélio Coelho, artista Crédito: Divulgação

Autodidata oriundo de Resplendor (MG), e residente há anos no município de Vila Velha (ES), Hélio Coelho é designer, artista plástico, ilustrador e produtor gráfico. Realizou sua primeira exposição no Centro de Artes da Ufes, em 1980, e não parou mais, se tornando referência e um dos artistas mais importantes da cena cultural capixaba.

Em mais de 30 anos de carreira, seus trabalhos já estiveram em exposições individuais na Itaú Galeria, em São Paulo; na Galeria Ana Terra e na Matias Brotas, no Espírito Santo, além de mostras coletivas no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro; na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo; e no Museu Vale, no Espírito Santo.