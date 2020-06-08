Festival de Cinema de Vitória terá identidade visual de Hélio Coelho

Hélio Coelho é o artista escolhido para inspirar a nova identidade visual do 27º Festival de Cinema de Vitória. Os trabalhos de Hélio Coelho, escolhidos para ilustrar a marca e a programação visual do festival, foram as obras “Helicóptero”, datada de 1985; e "Pele", de 2002, que fazem parte do acervo da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E, a convite de Lucia Caus, diretora do Festival, repetindo a parceria de sucesso de 2019, Neusa Mendes um dos nomes mais respeitados nas Artes Plásticas do Espírito Santo e do país, além de trabalhos reconhecidos internacionalmente, é quem assinará a concepção da identidade visual do Festival de Cinema de Vitória. “O título e a visualidade criados pelo artista assumem contornos, ora definidos lembram formas marinhas, noutras se assemelham a espaços urbanos, sensação de paisagens organizadas, e em outras, formas vitais e obsessivas de signos do planeta: figuras humanas, flora, fauna, símbolos sociais, e históricos” explica a curadora.
O ARTISTA
Autodidata oriundo de Resplendor (MG), e residente há anos no município de Vila Velha (ES), Hélio Coelho é designer, artista plástico, ilustrador e produtor gráfico. Realizou sua primeira exposição no Centro de Artes da Ufes, em 1980, e não parou mais, se tornando referência e um dos artistas mais importantes da cena cultural capixaba.
Em mais de 30 anos de carreira, seus trabalhos já estiveram em exposições individuais na Itaú Galeria, em São Paulo; na Galeria Ana Terra e na Matias Brotas, no Espírito Santo, além de mostras coletivas no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro; na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo; e no Museu Vale, no Espírito Santo.
No seu currículo constam premiações em salões e várias mostras coletivas, tais como prêmio aquisição no "I Salão Nacional de Arte do Espírito Santo" (década de 80), prêmio aquisição no "I Salão de Arte da Câmara Municipal de Vitória" (década de 90) e prêmio aquisição no "III Salão de Artes Plásticas" promovido pelo Departamento Estadual de Cultura, atual Secretaria de Estado da Cultura (década de 90).