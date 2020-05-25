Festivais de cinema de Vitória e Pedra Azul serão drive-in e online

Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória e co-realizadora do FestCine Pedra Azul já está articulando soluções para a realização dos festivais devido à pandemia do coronavírus. O festival de Pedra Azul será realizado de 4 a 8 de agosto, em formato drive-in e online. "Tenho conversado com produtores de eventos na Argentina e na Alemanha para encontrar saídas criativas para os nossos eventos possam acontecer", explica Lucia Caus.
O Festival de Cinema de Vitória também será realizados nos formatos drive-in e online, em data a ser definida. "Estou buscando estacionamento de um shopping para realizar o FCV e a data será entre setembro e novembro", completa Lúcia.