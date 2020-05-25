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Renata Rasseli

Festivais de cinema de Vitória e Pedra Azul serão drive-in e online

Devido à pandemia, a diretora do FVC e co-produtora FestCine Pedra Azul, Lucia Caus, estuda soluções para a realização dos festivais

Públicado em 

25 mai 2020 às 13:32
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Festivalzinho de Cinema de Vitória exibe filmes de graça a crianças
Festivalzinho de Cinema de Vitória de 2019 Crédito: RF Assessoria de Comunicação/Divulgação
Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória e co-realizadora do FestCine Pedra Azul já está articulando soluções para a realização dos festivais devido à pandemia do coronavírus. O festival de Pedra Azul será realizado de 4 a 8 de agosto, em formato drive-in e online. "Tenho conversado com produtores de eventos na Argentina e na Alemanha para encontrar saídas criativas para  os nossos eventos possam acontecer", explica Lucia Caus
O Festival de Cinema de Vitória também será realizados nos formatos drive-in e online, em data a ser definida. "Estou buscando estacionamento de um shopping para realizar o FCV e a data será entre setembro e novembro", completa Lúcia.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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