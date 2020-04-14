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Pandemia

Festival de Cannes não terá edição em 2020 por causa do Covid-19

O evento estava previsto para ocorrer em junho ou julho, mas foi cancelado por conta da pandemia e, por enquanto, não tem novas datas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 16:41

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 16:41

O júri do Festival de Cannes 2019 na abertura do evento
O júri do Festival de Cannes 2019 na abertura do evento Crédito: Petros Giannakouris/AP Photo
O Festival de Cinema de Cannes anunciou, nesta terça-feira (14), que sua edição de 2020 foi, novamente, adiada devido à pandemia do novo coronavírus. O evento estava previsto para ocorrer em junho ou julho, mas foi cancelado e, por enquanto, não tem novas datas.
Inicialmente planejada para acontecer entre os dias 12 e 23 de maio, a 73ª edição de um dos maiores festivais de cinema do mundo já havia sido adiada, em 19 de março, em razão do surto da Covid-19. No entanto, a organização do evento anulou a decisão após as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, feitas nesta segunda (13), que decretam o prolongamento do período de isolamento social no país.
"É claramente difícil supor que o Festival de Cannes possa ser realizado neste ano em seu formato original", diz a nota divulgada pelos organizadores. "No entanto, desde ontem à noite, iniciamos muitas discussões com profissionais, na França e no exterior. Eles concordam que o Festival de Cannes, um pilar essencial para a indústria cinematográfica, deve explorar todas as contingências que permitam apoiar o ano do cinema, tornando real o Cannes 2020, de uma maneira ou de outra."
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O comunicado afirma ainda que quando a pandemia acabar, será necessário reiterar a importância do cinema e dos profissionais da área.

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