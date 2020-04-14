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"Fé"

Foto: namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos exibe braço musculoso

Jovem de 23 anos decidiu elevar a temperatura da web com clique sensual e fãs acabaram entrando na brincadeira: 'Pediu para o Neymar tirar a foto, né?'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:52

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:52

O gamer Tiago Ramos
O gamer Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss
Tiago Ramos, de 23 anos, já assumiu namoro com a mãe de NeymarNadine Gonçalves, de 53 anos, desde a última semana. Mas agora, o jovem decidiu exibir os braços musculosos na web. Nesta segunda (13), o bonitão surgiu com as veias saltadas em um clique publicado em seu próprio Instagram. 
"Fé", legendou Tiago. 

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Em seguida, os fãs soltaram dezenas de elogios e brincaram com o fato de o jovem ser padrasto de Neymar, de quem também já se declarou fã.
"O monstro está saindo da jaula", escreveu um fã. "O Neymar te pede bênção?", questionou outro internauta. Uma fã ainda provocou: "Pediu para o Neymar tirar a foto, né?". 
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Fé ??

Uma publicação compartilhada por Tiago Ramos ???????????? (@tiagoramoss) em

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