Foto: namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos exibe braço musculoso

Tiago Ramos, de 23 anos, já assumiu namoro com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, de 53 anos, desde a última semana. Mas agora, o jovem decidiu exibir os braços musculosos na web. Nesta segunda (13), o bonitão surgiu com as veias saltadas em um clique publicado em seu próprio Instagram.
"Fé", legendou Tiago.
Em seguida, os fãs soltaram dezenas de elogios e brincaram com o fato de o jovem ser padrasto de Neymar, de quem também já se declarou fã.
"O monstro está saindo da jaula", escreveu um fã. "O Neymar te pede bênção?", questionou outro internauta. Uma fã ainda provocou: "Pediu para o Neymar tirar a foto, né?".