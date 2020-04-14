Quarentena: ex-BBB André Martinelli apoia projetos sociais do ES

O ex-BBB, modelo e empresário André Martinelli Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli

André Martinelli participou do “ BBB 13 ”, mas até hoje colhe os frutos que a fama do reality da Globo lhe rendeu. Tanto que, de lá para cá, o assédio para cima do bonitão só aumentou. Em relacionamento sério há três anos com a modelo Gabriela Salles, ele ainda abriu o jogo sobre ciúmes e comemorou: “Amor de carnaval que deu certo”.

Os dois se conheceram em tempos de folia e ela, neste período de isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus, tem passado algum tempo junto do amado em São Paulo, onde André vive atualmente.

“Queria estar em Vitória, com a família, mas vamos ter tempo para isso quando tudo passar”, falou, durante entrevista exclusiva à coluna por meio de live no Instagram de A GAZETA. O bate-papo ao vivo aconteceu na noite desta segunda (13).

Mas, mesmo de longe, ele tem ajudado dois projetos sociais em meio à quarentena forçada. “Mesmo morando em São Paulo, acompanho muito o que acontece no Espírito Santo, que além de ser onde nasci, é um lugar que quero estar presente. Fico antenado em tudo o que rola em Vitória, os projetos sociais, e tenho investido bastante neles, sobretudo nesse período de isolamento”, disse.

André tem dado uma força especial para dois projetos, especificamente. O Projeto Pegada, que visa a despoluir a baía de Vitória, capital do Espírito Santo, e o Sorriso Capixabas, que está levando comida e produtos de higiene a comunidades carentes do Estado. "Todo mundo que puder, pode entrar nas redes sociais, buscar por esses nomes e ajudar, também", pediu.

#FICAMARI

Pela amizade que tem com o ex-BBB Jonas Sulzbach, marido de Mari Gonzalez, do “ BBB 20 ”, a torcida do capixaba é toda da baiana. Ele, inclusive, avalia que a sister tem se saído bem ultimamente. Agora, Mari disputa paredão nesta terça (14) com a capixaba Gizelly e Babu. “Quero que o Babu saia”, completou André.

Com Jonas, também, foi por meio de quem o modelo e empresário de Vitória conheceu o movimento Mahamudra, que engloba a adoção de um estilo de vida saudável pautado pelo esporte e alimentação. “Mas esse curso que eu quero dar não tem nada a ver. É outra coisa, de um projeto que eu já tinha”, lembrou André.

A coluna publicou em primeira mão nesta segunda (13) a intenção de André abrir um curso de lifestyle . A ideia surgiu, também, depois de o ex-brother superar uma doença hormonal.

CONFINAMENTO X ISOLAMENTO SOCIAL

Enquanto rolava a entrevista, um leitor questionou: “Qual é a diferença entre confinamento do ‘ BBB ’ e do isolamento social que estamos vivendo?”. “É diferente. Você está em casa, sem poder sair, mas tem um celular, uma Netflix (risos)... Tem coisa para fazer, tem a rotina da casa. No ‘BBB’ só quem passa é que sabe. É clichê falar assim, mas é a verdade”, respondeu.

BELEZA CAPIXABA

Indiscutivelmente André é alvo de dezenas de elogios e mensagens apimentadas pelas redes sociais. A coluna, que não é boba nem nada, abordou o tema com o bonitão, que não se esquivou de falar que já recebeu mensagens para lá de “exóticas”.

A namorada, segundo ele, até tem ciúmes de alguns comentários, mas os dois acabam rindo de algumas diretas que o capixaba recebe no privado de tão “diferentes” que são as propostas.

JOGO DO PP

Este colunista pesquisou temas que são de maior curiosidade em torno de André Martinelli segundo um buscador da internet. De acordo com o que as pessoas mais pesquisam sobre o capixaba, a coluna pensou em perguntas rápidas para “jogar” com o ex-brother para relembrar os tempos de reality.