Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-BBB e No Limite

"Pretendo abrir restaurante e vir morar no ES", diz André Martinelli

Sobre o assunto, ele confidenciou à reportagem que pretende começar a planejar os futuros empreendimentos no Estado para um futuro bem próximo. "Inclusive para me mudar para a nossa Capital de vez", disse

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:52

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 out 2021 às 08:52
O ex-BBB e modelo André Martinelli
O ex-BBB e modelo André Martinelli esteve no ES nesta quinta-feira (07) Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli
Em visita ao Espírito Santo no início deste mês, o capixaba André Martinelli, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB 13) e do No Limite, ambos reality shows da Rede Globo, contou ao Divirta-se que vem sondando investimentos imobiliários em Vitória e que já estuda abrir um negócio na terra natal. "Pretendo abrir restaurante e vir morar no ES", disse à reportagem.
Atualmente o influenciador vem morando em São Paulo. Sobre o assunto, André confidenciou à reportagem que pretende começar a planejar os futuros empreendimentos no Estado para um futuro bem próximo. "Inclusive para me mudar para a nossa Capital de vez", disse.
"Em termos de investimentos, eu estou procurando um apartamento para comprar em Vitória, a princípio para investir, mas podendo ser um futuro lugar para eu morar aqui, se voltar de São Paulo. E também estou pensando em abrir um restaurante. Tenho analisado muito o mercado e o crescimento local para saber o que seria mais interessante nesse momento. Acredito muito no turismo capixaba, que ainda vai aumentar bastante", afirmou.

NOVOS REALITIES

Outro tema que o bonitão voltou a comentar foi a possibilidade de participar de novos realities. "Depois do BBB eu jamais imaginei que ia entrar de novo, até então não tinha muita vontade. Mas aí entrei no No Limite e isso instigou meu instinto de competição, gosto muito de esporte e gosto muito dessas provas que têm nos programas", destacou.
"Para participar de um programa, acho que dependeria muito do momento da minha vida, para ver se vai agregar. 'No Limite' agregou bastante porque eu tenho muito essa pegada de esporte, treino, competição. Mas confesso que gostei mais de participar do Big Brother, porque tinha mais festa, tinha cama, comida liberada. Sem tanto perrengue"
André Martinelli  - Influenciador digital
O perfil de reality que o ex-brother faria novamente seria, no entanto, na pegada do No Limite, já que gosta de adrenalina. "Mas, de preferência, com menos perrengue. De aventura, mas mais leve", brincou.

EXPEDIÇÃO PARA VER BALEIAS NO ES

O motivo de ter estado no Espírito Santo nesta quinta-feira (07), foi o convite para embarcar em uma expedição para ver as baleias Jubarte.

Veja Também

Paul McCartney revela que esconde plantação de maconha para evitar furtos

Por unanimidade, Justiça absolve acusado de estuprar Mariana Ferrer

Ex-Miss Reino Unido leva R$ 2,6 bilhões após divórcio de magnata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Investimento André Martinelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados