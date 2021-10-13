"Pretendo abrir restaurante e vir morar no ES", diz André Martinelli

O ex-BBB e modelo André Martinelli esteve no ES nesta quinta-feira (07) Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli

Em visita ao Espírito Santo no início deste mês, o capixaba André Martinelli, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB 13) e do No Limite , ambos reality shows da Rede Globo, contou ao Divirta-se que vem sondando investimentos imobiliários em Vitória e que já estuda abrir um negócio na terra natal. "Pretendo abrir restaurante e vir morar no ES", disse à reportagem.

Atualmente o influenciador vem morando em São Paulo. Sobre o assunto, André confidenciou à reportagem que pretende começar a planejar os futuros empreendimentos no Estado para um futuro bem próximo. "Inclusive para me mudar para a nossa Capital de vez", disse.

"Em termos de investimentos, eu estou procurando um apartamento para comprar em Vitória, a princípio para investir, mas podendo ser um futuro lugar para eu morar aqui, se voltar de São Paulo. E também estou pensando em abrir um restaurante. Tenho analisado muito o mercado e o crescimento local para saber o que seria mais interessante nesse momento. Acredito muito no turismo capixaba, que ainda vai aumentar bastante", afirmou.

NOVOS REALITIES

Outro tema que o bonitão voltou a comentar foi a possibilidade de participar de novos realities. "Depois do BBB eu jamais imaginei que ia entrar de novo, até então não tinha muita vontade. Mas aí entrei no No Limite e isso instigou meu instinto de competição, gosto muito de esporte e gosto muito dessas provas que têm nos programas", destacou.

"Para participar de um programa, acho que dependeria muito do momento da minha vida, para ver se vai agregar. 'No Limite' agregou bastante porque eu tenho muito essa pegada de esporte, treino, competição. Mas confesso que gostei mais de participar do Big Brother, porque tinha mais festa, tinha cama, comida liberada. Sem tanto perrengue" André Martinelli - Influenciador digital

O perfil de reality que o ex-brother faria novamente seria, no entanto, na pegada do No Limite, já que gosta de adrenalina. "Mas, de preferência, com menos perrengue. De aventura, mas mais leve", brincou.

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