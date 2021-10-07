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Fazenda em Peasmarsh

Paul McCartney revela que esconde plantação de maconha para evitar furtos

Aos 79 anos Paul McCartney revelou que cultiva maconha há pelo menos 20 anos, o ex-integrante dos Beatles contou que esconde a plantação para evitar furto de adolescentes da região

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 16:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2021 às 16:19
Paul McCartney durante as gravações de 'McCartney III'
Paul McCartney durante as gravações de 'McCartney III' Crédito: Mary McCartney/Divulgação
Paul McCartney, de 79 anos, revelou que cultiva maconha há pelo menos 20 anos. Em entrevista ao site Mirror na terça-feira, dia 5, o ex-integrante dos Beatles contou que esconde a plantação para evitar furto de adolescentes da região. O cantor e compositor possui uma plantação de cânhamo, uma espécie de cannabis conhecida por seu baixo teor de THC (tetra-hidrocanabiodiol), em uma fazenda em Peasmarsh, na Inglaterra.
"Gosto de (cultivar) coisas como trigo-vermelho, centeio e peras Começamos a cultivar cannabis e o engraçado é que o governo impõe que você faça isso em um local escondido, porque as crianças entram e roubam", disse ele.
No entanto, o cantor tratou de destacar que não fuma maconha: "eu não faço mais isso. Por quê? A verdade é que eu realmente não quero dar um (mau) exemplo para meus filhos e netos. Agora é uma coisa dos pais".
"Ao invés de fumar um baseado, agora tomo uma taça de vinho ou uma boa margarita. A última vez que fumei foi há muito tempo", assegurou o baixista. De acordo com Paul, foi o cantor americano Bob Dylan que lhe apresentou a maconha em agosto de 1964.
Em 2015, o músico já havia revelado que parou de consumir maconha para "não dar mau exemplo" aos filhos e netos, segundo confessou em entrevista ao jornal The Daily Mirror. O ex-beatle chegou a ser preso no Japão nos anos 1980 por posse da droga.

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