Paul McCartney revela que esconde plantação de maconha para evitar furtos

Paul McCartney durante as gravações de 'McCartney III' Crédito: Mary McCartney/Divulgação

Paul McCartney, de 79 anos, revelou que cultiva maconha há pelo menos 20 anos. Em entrevista ao site Mirror na terça-feira, dia 5, o ex-integrante dos Beatles contou que esconde a plantação para evitar furto de adolescentes da região. O cantor e compositor possui uma plantação de cânhamo, uma espécie de cannabis conhecida por seu baixo teor de THC (tetra-hidrocanabiodiol), em uma fazenda em Peasmarsh, na Inglaterra.

"Gosto de (cultivar) coisas como trigo-vermelho, centeio e peras Começamos a cultivar cannabis e o engraçado é que o governo impõe que você faça isso em um local escondido, porque as crianças entram e roubam", disse ele.

No entanto, o cantor tratou de destacar que não fuma maconha: "eu não faço mais isso. Por quê? A verdade é que eu realmente não quero dar um (mau) exemplo para meus filhos e netos. Agora é uma coisa dos pais".

"Ao invés de fumar um baseado, agora tomo uma taça de vinho ou uma boa margarita. A última vez que fumei foi há muito tempo", assegurou o baixista. De acordo com Paul, foi o cantor americano Bob Dylan que lhe apresentou a maconha em agosto de 1964.