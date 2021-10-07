Tony Bennett não sabe que tem Alzheimer, afirma esposa do cantor

Susan Crow, 55, esposa do cantor norte-americano Tony Bennett, 95, revelou que o artista não sabe que foi diagnosticado com Mal de Alzheimer, em entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS News. O diagnóstico oficial foi dado no ano de 2016.
"Ele me reconhece, ainda bem, e seus filhos. Nós somos abençoados de diversas formas. Ele é muito doce", afirmou Crow ao apresentador Anderson Cooper. "Mas ele não sabe que tem [Alzheimer]. Tony gosta de dizer que seu negócio é fazer as pessoas se sentirem bem", completou.
Também na entrevista, a médica Gaytari Devi, que diagnosticou o músico com a doença degenerativa do cérebro, que afeta funções como memória e linguagem, explicou: "Ele sabe que é Tony Bennett e sabe como se comportar como Tony Bennett".
"Essa é uma área do cérebro que é uma parte inatamente conectada do cérebro dele", acrescentou Devi. O músico consegue cantar clássicos sem esquecimentos, mas apresenta algumas dificuldades nas relações interpessoais.
Em agosto deste ano, Danny Bennett, filho e empresário do artista, informou que ele não voltaria a excursionar, em entrevista à revista Variety. "Não haverá nenhum concerto adicional", afirmou.
"Esta foi uma decisão difícil para tomarmos, já que ele é um artista capaz", comentou. "Isto, porém, são ordens médicas... Não estamos preocupados se ele é capaz de cantar. Estamos preocupados, de um ponto de vista físico, com a natureza humana. Tony tem 95 anos."
Mais conhecido pela balada "I Left My Heart in San Francisco", Bennett fez duas apresentações ao vivo ainda em agosto, no Radio City Music Hall da cidade de Nova York com Lady Gaga em um show chamado "One Last Time".
A dupla gravou um segundo álbum de duetos clássicos entre 2018 e 2020. Um vídeo que os mostra gravando "I Get a Kick Out of You" foi lançado na semana passada e exibiu o vencedor de 18 prêmios Grammy em boa forma. Bennett realizou o último ato de sua carreira musical na última sexta-feira (1º). Ao lado da cantora Lady Gaga, 35, ele lançou o álbum "Love for Sale".