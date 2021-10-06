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Sarah Jessica Parker anuncia estreia do 'reboot' de 'Sex and the City'

'And Just Like That' chega na HBO Max no mês de dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2021 às 12:03

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 12:03

Sarah Jessica Parker vai protagonizar 'And Just Like That', reboot de
Sarah Jessica Parker vai protagonizar 'And Just Like That', reboot de "Sex And The City" Crédito: Reprodução/HBO MAX
Sarah Jessica Parker anunciou nesta terça-feira, 5, a data de estreia do "reboot" do clássico Sex and the City. And Just Like That vai ao ar em dezembro deste ano. Ainda não foi dito qual será o dia. A revelação foi feita em um vídeo no canal oficial do YouTube da HBO Max. "Aqui é a Sarah Jessica, diretamente da Quinta Avenida em Nova York. Estamos gravando o próximo Sex and The City que estreia em dezembro na HBO Max", disse a atriz.
A obra é produzida por Michael Patrick King e conta com a maioria das personagens principais, como Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). Na nova trama, elas navegam na jornada da complicada realidade da vida e da amizade na casa dos 30 anos até a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade na casa dos 50.
O elenco conta com uma mistura já anunciada de atores antigos e novos, incluindo Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg e Evan Handler.
O ator Willie Garson, que morreu aos 57 anos em setembro deste ano devido a um câncer de pâncreas, também aparecerá. Ele interpretou o melhor amigo de Carrie, Stanford Blatch.

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