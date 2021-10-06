Sarah Jessica Parker anuncia estreia do 'reboot' de 'Sex and the City'

Sarah Jessica Parker vai protagonizar 'And Just Like That', reboot de "Sex And The City" Crédito: Reprodução/HBO MAX

Sarah Jessica Parker anunciou nesta terça-feira, 5, a data de estreia do "reboot" do clássico Sex and the City. And Just Like That vai ao ar em dezembro deste ano. Ainda não foi dito qual será o dia. A revelação foi feita em um vídeo no canal oficial do YouTube da HBO Max. "Aqui é a Sarah Jessica, diretamente da Quinta Avenida em Nova York. Estamos gravando o próximo Sex and The City que estreia em dezembro na HBO Max", disse a atriz.

A obra é produzida por Michael Patrick King e conta com a maioria das personagens principais, como Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). Na nova trama, elas navegam na jornada da complicada realidade da vida e da amizade na casa dos 30 anos até a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade na casa dos 50.

O elenco conta com uma mistura já anunciada de atores antigos e novos, incluindo Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg e Evan Handler.