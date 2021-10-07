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Hollywood

Daniel Craig ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood

'É uma honra absoluta', diz ator que se despede do papel de James Bond

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 10:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2021 às 10:39
Daniel Craig se despede do papel de James Bond, o agente 007
Daniel Craig se despede do papel de James Bond, o agente 007 Crédito: Divulgação/Universal Pictures
Daniel Craig, 53, ganhou nesta quarta (6) uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. "É uma honra absoluta", afirmou o ator, que acaba de lançar seu último filme como James Bond, "007 - Sem Tempo para Morrer".
Segundo a BBC, a estrela de Craig fica próxima a de Roger Moore (1927-2017), ator que mais deu vida ao agente secreto britânico nos cinemas.
A cerimônia contou com a presença do ator Rami Malek, que faz o vilão Safin em "Sem Tempo para Morrer", e elogiou Craig. "Todos nós sabemos que ele é um ator excelente. Ele é dedicado e ele pode lidar com todas as suas acrobacias com uma mão amarrada nas costas e a outra segurando um negroni", disse Malek.
O ator destacou também que Craig é meticuloso com o seu trabalho, mas também muito preocupado com todos que estão ao seu redor. "Obrigado a Rami por essas lindas, belas palavras", disse o ator, que assumiu pela primeira vez o papel de 007 há 15 anos, em "Cassino Royale".
Outros intérpretes de James Bond, Pierce Brosnan, David Niven (1910-1983) e Barry Nelson (1917-2007) também contam uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood -Sean Connery (1930-2020), por sua vez, não foi agraciado com a homenagem.

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