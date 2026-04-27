Mulher morre após carro capotar em estrada na zona rural de Pancas

Uma mulher de 41 anos morreu após um carro capotar na manhã desta segunda-feira (27), na localidade de Córrego São José Pequeno, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ficou presa sob a porta do veículo e já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. Moradores relataram ter ouvido um forte barulho e, em seguida, viram o motorista, de 45 anos, pedindo socorro para a esposa.
O homem foi socorrido em estado de choque e levado para atendimento médico. No hospital, ele contou que perdeu o controle do carro ao passar por uma curva com cascalho na pista, o que provocou o capotamento. Ele realizou o teste de bafômetro, que deu negativo.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.