Motoboy registra momento de acidente entre carretas em Cariacica

Um vídeo registrou o momento exato em que duas carretas colidiram e, logo após, pegaram fogo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (24), na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica. As imagens mostram que um dos veículos atingiu em cheio o canteiro central da via, danificando a estrutura e derrubando postes. Diversos condutores passavam pelo local no momento, mas ninguém foi atingido. (Veja vídeo acima)





O registro foi feito pelo motoboy David Diniz, de 37 anos, que utilizava uma câmera acoplada ao capacete. Ele contou que seguia pela rodovia no sentido Serra, quando presenciou o acidente. Ao ver o que aconteceu, ele desceu da moto em que estava e tentou ajudar da maneira que podia.



