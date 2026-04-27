Motoboy registra momento de acidente entre carretas em Cariacica

Um vídeo registrou o momento exato em que duas carretas colidiram e, logo após, pegaram fogo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (24), na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica. As imagens mostram que um dos veículos atingiu em cheio o canteiro central da via, danificando a estrutura e derrubando postes. Diversos condutores passavam pelo local no momento, mas ninguém foi atingido. (Veja vídeo acima)
O registro foi feito pelo motoboy David Diniz, de 37 anos, que utilizava uma câmera acoplada ao capacete. Ele contou que seguia pela rodovia no sentido Serra, quando presenciou o acidente. Ao ver o que aconteceu, ele desceu da moto em que estava e tentou ajudar da maneira que podia.
Graças a Deus, nenhum saco de cimento, poste ou gelo baiano caiu sobre mim. E foi isso, um grande susto
David Diniz Motoboy
Sem feridos
Mesmo com os veículos destruídos pelo fogo, não houve feridos na ocorrência. Conforme apuração da TV Gazeta, uma das carretas havia mudado de faixa para realizar uma ultrapassagem e acabou atingindo a segunda, que trafegava pela esquerda e foi jogada contra o canteiro central.