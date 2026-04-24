Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica

Duas carretas pegaram fogo após um acidente na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24). A colisão causou a interdição total da pista no sentido Viana, com desvios para motoristas que seguem em direção à Serra.
Informações preliminares indicam que uma das carretas mudou de faixa para realizar uma ultrapassagem e atingiu o segundo veículo, que trafegava pela esquerda e foi jogado contra o canteiro central. Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, não houve feridos, apesar de ambos os veículos terem se incendiado.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros trabalham no local. O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) também foi acionado, para avaliar a carga de cimento que caiu na pista.
(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)