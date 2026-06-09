Até na Copa do Mundo as pessoas podem estar mais vulneráveis aos golpes

Sem pensar muito, pois você só tem agora uns 15 minutos para resolver isso e voltar para sua posição, você confirma e se afasta ligeiramente para ouvir a ligação. Ao atender, já consegue identificar a música de fundo que sempre escuta quando liga para seu banco.





A atendente o chama pelo nome, faz referência à sua conta corrente e agência, e diz que está fazendo o contato em nome da segurança do cliente - um papel que o banco não negocia. Por mais que você tenha pressa para acessar o assunto e voltar ao jogo, a atendente faz toda a explicação do problema, de forma técnica e estritamente profissional.





Para concluir essa operação, basta apenas que você acesse o aplicativo do banco em seu celular e forneça o seu token para a atendente.





“Ufa, é simples e rápido”, você pensa. A partir daí, gera o token, repassa os dados para a atendente e, pronto: golpe concluído com sucesso! Com seus dados e token em mãos, os golpistas assumem o controle de suas transações financeiras e lesam seu patrimônio.





A simulação apresentada acima é um caso fictício, mas construído a partir de relatos reais de indivíduos que sofreram esse tipo de golpe. Todos eles mencionam fatores em comum: a música de fundo era idêntica à do banco, a voz e a linguagem da atendente eram muito profissionais, e o pretexto para o contato parecia legítimo (proteger a conta contra fraudes).





Eles têm razão quando dizem isso. Atualmente, existe um processo denominado Engenharia Social, um conjunto de ações tomadas pelos golpistas para fazer com que a situação envolvendo o indivíduo lesado pareça real e traga a ele a sensação de segurança, pois o cenário é idêntico àquele vivido em seu cotidiano. Para somar a isso, os golpistas buscam realizar os contatos em momentos nos quais o indivíduo esteja mais vulnerável e, possivelmente, mais distraído.