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Infraestrutura

Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado

O DNIT informou que o caso será encaminhado para a área técnica do órgão, que ficará responsável pela análise

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 16:01

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

27 abr 2026 às 16:01

Marcas que surgiram na estrutura da Segunda Ponte (Ponte Sérgio Ceotto), em Colatina, no Espírito Santo, preocupam motoristas e moradores. Um vídeo que viralizou na cidade associa as imagens a rachaduras, embora a observação de quem está perto da construção indique o desprendimento do reboco. 


Diante da situação, a prefeitura acionou Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela via, e solicitou uma vistoria técnica e acesso ao laudo. A gestão municipal informou que encaminhará uma equipe da Defesa Civil para vistoria preventiva.

Uma das marcas na estrutura da Segunda Ponte  | Leitor A Gazeta

O DNIT informou que o caso será encaminhado para a área técnica do órgão, que ficará responsável pela análise. Outros detalhes não foram divulgados.


O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) também foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259

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