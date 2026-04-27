Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado

Marcas que surgiram na estrutura da Segunda Ponte (Ponte Sérgio Ceotto), em Colatina, no Espírito Santo, preocupam motoristas e moradores. Um vídeo que viralizou na cidade associa as imagens a rachaduras, embora a observação de quem está perto da construção indique o desprendimento do reboco.
Diante da situação, a prefeitura acionou Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela via, e solicitou uma vistoria técnica e acesso ao laudo. A gestão municipal informou que encaminhará uma equipe da Defesa Civil para vistoria preventiva.
O DNIT informou que o caso será encaminhado para a área técnica do órgão, que ficará responsável pela análise. Outros detalhes não foram divulgados.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) também foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.