Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado

Marcas que surgiram na estrutura da Segunda Ponte ( Ponte Sérgio Ceotto), em Colatina, no Espírito Santo, preocupam motoristas e moradores. Um vídeo que viralizou na cidade associa as imagens a rachaduras, embora a observação de quem está perto da construção indique o desprendimento do reboco.





Diante da situação, a prefeitura acionou Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela via, e solicitou uma vistoria técnica e acesso ao laudo. A gestão municipal informou que encaminhará uma equipe da Defesa Civil para vistoria preventiva.