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Travessia Perigosa

Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259

Falta de sinalização obriga pedestres a se arriscarem entre veículos que transitam em alta velocidade

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 18:00

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

16 abr 2026 às 18:00
Não é possível enxergar a pintura da faixa no asfalto e inexiste faixa para travessia de pedestres no trecho da 259 Célio Ferreira

A BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, voltou a ser cenário de reclamações, dessa vez dos moradores do bairro Columbia. Em um dos trechos da rodovia, a travessia se tornou um desafio diário e coloca em risco quem precisa passar de um lado para o outro.

O problema se agrava porque, próximo ao local, há uma escola e todos os dias, alunos enfrentam dificuldade para atravessar. É preciso se arriscar entre os veículos ou esperar longos minutos até que o fluxo diminua.

Hoje chegamos atrasados porque estava passando uma fila de carros e não tinha como passar, ninguém parava. É complicado chegar atrasado e ainda ouvir bronca do professor

X. Estudante

A rodovia é de grande extensão e serve diariamente como trajeto para veículos de grande porte como ônibus, caminhões e carretas. Com isso, o fluxo se torna intenso e o perigo constante. Sem sinalização adequada, muitos motoristas seguem em alta velocidade e não reduzem ao se aproximar do ponto de travessia.

Uma vez fomos atravessar aqui, um motoqueiro veio e freou em cima da gente. Quase fomos atropelados

Y. Estudante

Pedestres precisam de arriscar para atavessar no trecho da BR 259 no bairro Columbia
 Célio Ferreira

A reportagem procurou a Prefeitura de Colatina para saber se a responsabilidade pela sinalização é do município, mas foi informada de que o trecho pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão também foi acionado, mas até a publicação não havia se manifestado. O espaço segue aberto para um posicionamento.

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