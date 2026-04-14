Obras na Ponte Fontenelle atrasam e geram revolta em motoristas na BR 259

As obras ainda estão em andamento e não há prazo para a conclusão dos trabalhos Crédito: Heriklis Douglas

As obras na Ponte Fontenelle, na BR 259, entre Colatina Baixo Guandu , seguem causando transtornos para motoristas que utilizam o trecho diariamente. A intervenção teve início no ano passado e, até o momento, o tráfego continua em sistema de pare e siga, com um dos lados da estrutura ainda interditado.

A previsão inicial era de que a liberação ocorresse até o fim de fevereiro, o que não aconteceu. Desde então, quem passa pelo local enfrenta filas constantes, que se formam rapidamente por conta da intervenção, gerando atrasos, especialmente para trabalhadores que dependem da rodovia.

Está um absurdo, atrasa o trabalho da gente. Principalmente nós, que usamos a BR para nos movimentar todos os dias, acabamos prejudicados Wanderson Lima - Empresário

A fila de veículos é longa no trecho, o que gera insatisfação diária por parte dos motoristas Crédito: Heriklis Douglas

Além dos transtornos, o que mais preocupa é a falta de previsão concreta para a conclusão da obra.

A incerteza de saber quando termina e se vai terminar é a grande questão. Muitas vezes começam e não terminam Charles Fink - Montador de irrigação

Veículos pesados também enfrentam restrições: só podem atravessar a ponte aqueles que estiverem dentro do limite de 33 toneladas. Caso contrário, é necessário buscar rotas alternativas.

Orientação do Dnit

O DNIT orienta desvios para caminhoneiros e demais condutores de veículos de grande porte. Entre Baixo Guandu e Colatina, o trajeto indicado é pela ES 446, passando por Itaimbé. Já para quem sai de Vitória com destino a Baixo Guandu, a recomendação é seguir pela BR 101 até Fundão e, em seguida, pela ES 261.

No sentido entre Governador Valadares e Vitória, as opções incluem a BR 381 até São Mateus com acesso à BR 101; ou a BR 116 até Manhuaçu, seguindo depois pela BR 262. Também há a alternativa via Colatina, utilizando a BR 101, BR 259 e ES 080. Para quem sai de Governador Valadares com destino a Colatina, a orientação é seguir pela BR 381 até Barra de São Francisco e depois pela ES 080.

Motoristas de veículos pesados precisam buscar rotas alternativa Crédito: Heriklis Douglas

Em nota, o departamento disse que os serviços contemplam recuperação da estrutura, demolição e reconstrução do tabuleiro, além de intervenções subaquáticas para garantir a segurança e durabilidade. Durante as obras, o tráfego no local permanece operando em sistema de pare e siga. Também segue em vigor a restrição para veículos de grande porte e cargas pesadas. Reforçou ainda que o contrato para obras vale até agosto.