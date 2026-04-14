120 anos do Porto de Vitória: navegar é preciso e nos levará mais longe

Celebrar os 120 anos da fundação do Porto de Vitória é, antes de tudo, celebrar a própria história do Espírito Santo. Mais do que uma estrutura logística, o porto é parte da cultura, do dia a dia e da identidade capixaba — um símbolo vivo e pulsante de desenvolvimento, pertencimento e conexão com o Brasil e o mundo.

Desde o início do século XX, nossa estrutura portuária contribui para mover a economia e a vida no Estado, encurtando distâncias e ampliando horizontes. Pelo nosso porto, passam pessoas, empresas, cargas, negócios e oportunidades, mas também passam memórias e histórias.

Quem vive em Vitória e Vila Velha conhece bem essa relação: o olhar que acompanha um navio cruzando a baía, o registro espontâneo de uma manobra quando a embarcação parece adentrar nas ruas do centro da capital e se misturar aos carros, o encantamento que resiste e persiste, mesmo diante da rotina dos dias. Um povo que não finge costume, diante da imponência, da beleza e da riqueza do que temos e somos, e um porto conectado à vida das pessoas por vínculos simbólicos, afetivos, econômicos, sociais e culturais.

Manobra de navio no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

E esse mesmo porto que, ao longo da sua trajetória de 120 anos, se consolidou como peça estratégica para o crescimento do Estado e do país, hoje, mais do que nunca, conecta presente e futuro.

Como primeira e única autoridade portuária do Brasil, somos, em uma data como essa, a simbiose entre orgulho e responsabilidade pelo nosso papel de ser um modelo para o país. Cientes disso, logo na nossa chegada, realizamos e atraímos investimentos que permitiram melhorias nas infraestruturas das operações portuárias e na revitalização de áreas estratégicas para a cidade, como os armazéns de Vitória.

Novos contratos demonstram o dinamismo e a flexibilidade que imprimimos às relações comerciais, entendendo o valor e colocando em prática parcerias estratégicas.

Com nossos parceiros que operam e atuam nos portos de Vitória e Vila Velha, temos R$ 1,6 bilhão já contratados e uma série de investimentos feitos em infraestrutura e modernização. Entre eles, está a conexão da ferrovia com o porto, uma demanda crucial para trazer novas oportunidades, competividade e gerar valor para o nosso porto, contribuindo para tornar o Espírito Santo um pólo logístico no Brasil.

Como integrante do ParkLog, estamos trabalhando para obter, ainda neste ano, o licenciamento ambiental em Barra do Riacho, para iniciar o desenvolvimento da área e torná-la um porto multipropósito, que contribuirá de forma relevante para a construção de um novo capítulo na história da cidade de Aracruz e o fortalecimento do nosso estado.

Sabemos que não se faz nada sozinho, ainda mais quando o que está em jogo se relaciona à logística e à infraestrutura, temas, ao mesmo tempo, tão complexos quanto fundamentais para o desenvolvimento sustentável que perseguimos a cada dia de trabalho.

E é justamente por isso que, ao celebrar estes 120 anos, reafirmamos a certeza de que ainda há muito a ser construído. Se o passado nos orgulha e o presente nos desafia, é o futuro que nos move. Um futuro que exige planejamento, inovação, sustentabilidade e, sobretudo, a capacidade de seguir avançando sem perder de vista aquilo que nos trouxe até aqui.