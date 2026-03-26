Mudança no Porto de Vitória: sai Peiú e entra parceiro de gigante chinesa

Navios atracados no Complexo Portuário de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

As últimas semanas foram de mudanças importantes no Complexo Portuário de Vitória. O Terminal de Peiú, administrado pela família Scopel, deixou, no dia 31 de janeiro, a chamada Área Operacional 3, em Vila Velha. Um espaço de 40 mil metros quadrados com berço de atracação exclusivo. No lugar onde Peiú funcionou por quase três décadas passará a operar a Portmac, empresa que tem uma relevante parceria com a gigante chinesa Cosco, um dos maiores armadores do mundo.

A Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, não fez a tradicional negociação direta, mas uma concorrência aberta pela área. O contrato é de curto prazo, de um ano e meio, e vai atender a alta demanda de importação de carros, máquinas e equipamentos. A capixaba Portmac é especializada em operações de carga, descarga, movimentação, armazenagem e apoio às atividades offshore no Estado.

Nos últimos meses, Peiú vinha servindo de desafogo para o Terminal Portuário de Vila Velha, o único a operar contêineres no Espírito Santo e que está sob enorme pressão de demanda.

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