Morre, aos 80 anos, pesquisador que ajudou a construir o agro capixaba

Lúcio Lívio Fróes de Castro era engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 1970 Crédito: Divulgação

Morreu nesta terça-feira (14), aos 80 anos de idade, após passar por problemas de saúde, Lúcio Lívio Fróes de Castro, referência histórica na pesquisa e extensão rural no Espírito Santo. Ele será sepultado nesta quarta-feira (15), às 11h, no Cemitério Padre Emílio, em Venda Nova do Imigrante, cidade onde morava.

Vinculado por décadas ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e às instituições que antecederam o órgão, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação em recursos hídricos, manejo do solo, ecologia e planejamento territorial. O velório será realizado em Venda Nova do Imigrante.

A produção técnica e acadêmica de Lúcio Fróes reuniu estudos relevantes para o desenvolvimento rural do Espírito Santo. Entre eles, trabalhos sobre probabilidade de precipitação no Estado, estimativas de necessidade de irrigação, manejo de solos e café arábica, além de contribuições para o mapeamento de unidades naturais do território capixaba e para relatórios técnicos sobre desenvolvimento sustentável no meio rural.

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 1970, o pesquisador capixaba também tinha mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em recursos hídricos, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), concluído em 1976. Ao longo da carreira, acumulou experiência técnico-científica em temas como irrigação, drenagem, física do solo, conservação ambiental, ecossistemas tropicais e integração entre ensino, pesquisa e extensão.

A trajetória profissional dele no setor público estadual começou em 1973, quando atuou na Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). Depois, passou pela Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa), pela Empresa Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e, posteriormente, pelo Incaper, onde trabalhou até 2015. Nesse percurso, desenvolveu estudos sobre parâmetros hidrometeorológicos para subsidiar programas de irrigação, colaborou em projetos de manejo integrado de microbacias hidrográficas e participou de pesquisas voltadas à compreensão dos ecossistemas capixabas.

No Incaper, também exerceu funções de gestão. Seu trabalho se destacou ainda pela defesa de metodologias participativas de gestão territorial, com ênfase em bacias hidrográficas, regiões, municípios e comunidades.



Além da atuação como pesquisador, Lúcio Fróes participou de bancas, cursos, seminários e conselhos, mantendo presença constante em discussões sobre agroecologia, agricultura familiar, recursos hídricos e desenvolvimento regional.

A nota de falecimento de Lúcio Lívio Fróes de Castro. Crédito: Instagram

NOTA DE PESAR DA SEAG