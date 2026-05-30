Curso gratuito de animação abre vagas para jovens da Grande Vitória

Jovens da Grande Vitória que sonham em trabalhar com animação, desenho e audiovisual terão uma nova oportunidade de capacitação gratuita em 2026. O Estúdio Escola de Animação (EEA) abriu inscrições para a segunda edição capixaba do curso profissionalizante de animação 2D digital, voltado para pessoas de 16 a 24 anos.
Ao todo, serão oferecidas 30 vagas distribuídas em duas turmas, sem exigência de experiência prévia na área. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 2 e 15 de junho, pelo site oficial do projeto.
As aulas acontecerão no Sesc Glória, no Centro de Vitória, com duração de seis meses. Além da formação técnica, os participantes terão direito a lanche e auxílio transporte durante os dias de aula.
A proposta do curso é simular o funcionamento de um estúdio profissional de animação. Durante a formação, os alunos irão desenvolver coletivamente um curta-metragem 100% autoral utilizando o Toon Boom, software considerado referência mundial no setor. Os filmes produzidos serão exibidos ao público em uma mostra ao final do curso.
O projeto chega à segunda edição no Espírito Santo. A primeira experiência em Vitória marcou também a expansão inédita do Estúdio Escola para fora do Rio de Janeiro, onde o projeto atua há 14 anos.
Segundo os organizadores, o interesse dos jovens capixabas reforça o crescimento do setor de animação no Estado, que ganhou projeção nacional e internacional com produções como “Irmão do Jorel” e “Acorda, Carlo!”, do quadrinista capixaba Juliano Enrico.
“A segunda edição do projeto reforça o compromisso em fomentar o mercado de animação capixaba, para que outros personagens surjam das mentes criativas que estão por aqui esperando uma oportunidade de se capacitar”, afirma Federico Nicolai, sócio-diretor da Atrom Produções e supervisor criativo das séries.
Além das duas turmas de nível inicial, o projeto também terá uma terceira turma dedicada ao Nível II, destinada exclusivamente a alunos que participaram da primeira edição em 2025.
A seleção dos participantes será feita em diferentes etapas. Além do preenchimento do formulário, os candidatos deverão enviar um portfólio de desenhos em PDF. Os trabalhos serão avaliados por profissionais da área de animação e pela equipe pedagógica do projeto.
Terão prioridade jovens da rede pública, de baixa renda e moradores de regiões periféricas da Grande Vitória.
Serviço
2ª edição do Estúdio Escola de Animação no Espírito Santo
Inscrições: de 2 a 15 de junho de 2026
Público-alvo: jovens de 16 a 24 anos moradores da Grande Vitória
Local das aulas: Sesc Glória, Centro de Vitória
Duração: seis meses
Vagas: 30
Inscrições: estudioescola.com.br