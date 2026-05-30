Curso gratuito de animação abre vagas para jovens da Grande Vitória

Jovens da Grande Vitória que sonham em trabalhar com animação, desenho e audiovisual terão uma nova oportunidade de capacitação gratuita em 2026. O Estúdio Escola de Animação (EEA) abriu inscrições para a segunda edição capixaba do curso profissionalizante de animação 2D digital, voltado para pessoas de 16 a 24 anos.





Ao todo, serão oferecidas 30 vagas distribuídas em duas turmas, sem exigência de experiência prévia na área. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 2 e 15 de junho, pelo site oficial do projeto.





As aulas acontecerão no Sesc Glória, no Centro de Vitória, com duração de seis meses. Além da formação técnica, os participantes terão direito a lanche e auxílio transporte durante os dias de aula.





A proposta do curso é simular o funcionamento de um estúdio profissional de animação. Durante a formação, os alunos irão desenvolver coletivamente um curta-metragem 100% autoral utilizando o Toon Boom, software considerado referência mundial no setor. Os filmes produzidos serão exibidos ao público em uma mostra ao final do curso.