Fim da escala 6x1: as empresas já estão preparadas?

O fim da escala 6x1 se aproxima e exige planejamento estratégico empresarial. O relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovado na Câmara e mandado para o Senador, propõe reduzir a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, garantindo dois dias de descanso por semana; 60 dias após a promulgação, a jornada cairia para 42 horas; doze meses depois, para 40 horas.





Todavia, a pergunta que devemos fazer não é apenas se a mudança será aprovada, mas se as empresas estão se preparando para ela.





Em alguns setores, como comércio e serviços, a redução de jornada impõe um desafio matemático e financeiro. Manter o nível de atendimento e produção poderá exigir novas contratações, elevando os encargos da folha ou forçando o repasse de custos ao consumidor final. Por isso, esperar a lei entrar em vigor sem um diagnóstico empresarial prévio transformará a nova regra em sobrecarga operacional, trabalhista e financeira.