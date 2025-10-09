Bar das Almas: onde se morre de rir ao lado de um cemitério no ES

De um lado da rua, a alegria contagia; do outro, a tristeza comove. Vida e morte convivem em harmonia no bairro Serra Sede, onde um estabelecimento com o sugestivo nome de Bar das Almas funciona em frente ao cemitério municipal há cerca de quatro anos. E com muitos frequentadores.
Tudo começou em 2021, quando o comerciante Fágner Pinto Cardoso Dias, mais conhecido como Guinha, de 45 anos de idade, comprou o então Bar Escritório. Frequentador assíduo do antigo estabelecimento, Guinha lembra que o ponto já era chamado informalmente de “Bar das Almas” pelos clientes.
“O antigo dono, que também era dono de uma funerária, e apesar da sugestão de muita gente que frequentava o local, não aceitava mudar o nome do bar. Mas em 2021 surgiu a oportunidade, comprei o bar, com a ajuda de amigos, e mudei o nome de Bar Escritório para Bar das Almas”, relata.
Guinha explica que o seu bar é frequentado inclusive por pessoas que vão aos velórios na capela mortuária em frente ao seu estabelecimento. “Muitos vêm aqui e pedem água ou suco, às vezes até uma cervejinha, na maior naturalidade.”
RODA DE PAGODE
Embora tenha vizinhos tão “circunspectos” como um cemitério, uma capela mortuária e a igreja matriz da Serra, o Bar das Almas não deixa a tristeza tomar conta do lugar. Guinha conta que semanalmente o seu bar é palco de uma roda de pagode ao vivo, na maior animação.
Cerveja gelada e drinques diversos atraem muitos frequentadores, mas é o bolinho de carne e o torresmo que são o carro-chefe do cardápio e conferem fama ao Bar das Almas, além da feijoada e da dobradinha.
Por falar em torresmo, Guinha diz que o governador Renato Casagrande (PSB) já repostou nas redes sociais uma mensagem com a famosa “barrinha de cereal” do bar serrano, frequentado também pelo secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, morador do município.
Abreu, por sinal, diz à coluna que está esperando uma oportunidade para levar o governador para conhecer pessoalmente o Bar das Almas.
Tomara que essa visita oficial aconteça durante a entrega de uma obra pública. Será mais um momento de grande alegria, dentro do espírito (espírito?) do Bar das Almas. O abençoado Bar das Almas.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.