Bar das Almas: onde se morre de rir ao lado de um cemitério no ES

Fágner Pinto Cardoso Dias, o Guinha, dono do Bar das Almas, em Serra Sede. Crédito: Carlos Alberto Silva

De um lado da rua, a alegria contagia; do outro, a tristeza comove. Vida e morte convivem em harmonia no bairro Serra Sede, onde um estabelecimento com o sugestivo nome de Bar das Almas funciona em frente ao cemitério municipal há cerca de quatro anos. E com muitos frequentadores.



Tudo começou em 2021, quando o comerciante Fágner Pinto Cardoso Dias, mais conhecido como Guinha, de 45 anos de idade, comprou o então Bar Escritório. Frequentador assíduo do antigo estabelecimento, Guinha lembra que o ponto já era chamado informalmente de “Bar das Almas” pelos clientes.

“O antigo dono, que também era dono de uma funerária, e apesar da sugestão de muita gente que frequentava o local, não aceitava mudar o nome do bar. Mas em 2021 surgiu a oportunidade, comprei o bar, com a ajuda de amigos, e mudei o nome de Bar Escritório para Bar das Almas”, relata.

Guinha explica que o seu bar é frequentado inclusive por pessoas que vão aos velórios na capela mortuária em frente ao seu estabelecimento. “Muitos vêm aqui e pedem água ou suco, às vezes até uma cervejinha, na maior naturalidade.”

RODA DE PAGODE

Embora tenha vizinhos tão “circunspectos” como um cemitério, uma capela mortuária e a igreja matriz da Serra, o Bar das Almas não deixa a tristeza tomar conta do lugar. Guinha conta que semanalmente o seu bar é palco de uma roda de pagode ao vivo, na maior animação.

Cerveja gelada e drinques diversos atraem muitos frequentadores, mas é o bolinho de carne e o torresmo que são o carro-chefe do cardápio e conferem fama ao Bar das Almas, além da feijoada e da dobradinha.

O bar recebe pessoas que visitam o cemitério ou velam os falecidos na capela mortuária em frente. Crédito: Carlos Alberto Silva

Por falar em torresmo, Guinha diz que o governador Renato Casagrande (PSB) já repostou nas redes sociais uma mensagem com a famosa “barrinha de cereal” do bar serrano, frequentado também pelo secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, morador do município.

Abreu, por sinal, diz à coluna que está esperando uma oportunidade para levar o governador para conhecer pessoalmente o Bar das Almas.

Tomara que essa visita oficial aconteça durante a entrega de uma obra pública. Será mais um momento de grande alegria, dentro do espírito (espírito?) do Bar das Almas. O abençoado Bar das Almas.

