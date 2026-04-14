Empresário é preso suspeito de agredir a esposa e xingar policiais em Vila Velha

Empresário foi preso após agredir a esposa e xingar PM's em posto de gasolina em Vila Velha Crédito: Reprodução | Google Street View

Um empresário de 48 anos foi preso por agredir a esposa e xingar policiais militares em um posto de gasolina no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. As agressões aconteceram por volta das 22 horas de segunda-feira (13), e os próprios funcionários do estabelecimento acionaram a corporação ao verem a cena.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, ao chegar no local, o casal começou a discutir. Pouco depois, o homem ficou agressivo e apertou o pescoço e o braço companheira. Testemunhas relataram também que ele puxou a blusa dela e a insultou.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem ainda alterado e com sinais de embriaguez. Segundo a corporação, ele resistiu à prisão, ofendeu os agentes e chutou o compartimento da viatura. A mulher confirmou a violência para os militares.