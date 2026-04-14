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Na Praia da Costa

Empresário é preso suspeito de agredir a esposa e xingar policiais em Vila Velha

O homem de 48 anos chegou com a esposa e, segundo testemunhas, começou a agredir e xingar a mulher; ele também resistiu à prisão, conforme relatado por pessoas que presenciaram a cena

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:47

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 abr 2026 às 15:47
Empresário é preso suspeito de agredir a esposa e xingar PM's em posto de gasolina em Vila Velha
Empresário foi preso após agredir a esposa e xingar PM's em posto de gasolina em Vila Velha Crédito: Reprodução | Google Street View
Um empresário de 48 anos foi preso por agredir a esposa e xingar policiais militares em um posto de gasolina no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. As agressões aconteceram por volta das 22 horas de segunda-feira (13), e os próprios funcionários do estabelecimento acionaram a corporação ao verem a cena.
Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, ao chegar no local, o casal começou a discutir. Pouco depois, o homem ficou agressivo e apertou o pescoço e o braço companheira. Testemunhas relataram também que ele puxou a blusa dela e a insultou.
Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem ainda alterado e com sinais de embriaguez. Segundo a corporação, ele resistiu à prisão, ofendeu os agentes e chutou o compartimento da viatura. A mulher confirmou a violência para os militares. 
Conforme a Polícia Civil, ele foi autuado por injúria, violência psicológica e vias de fato na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. O nome dele não foi informado à reportagem.

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