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Teatro

Comédia “Acredite, um Espírito Baixou em Mim” chega pela 1° vez ao Espírito Santo

Peça clássica do teatro mineiro chega a Vitória após quase 30 anos em cartaz. Ingressos custam a partir de R$30
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 15:42

História sobre representatividade e humor faz sua primeira montagem em Vitória
História sobre representatividade e humor faz sua primeira montagem em Vitória Pedro Vale

Com quase três décadas em cartaz, a comédia “Acredite, um Espírito Baixou em Mim” chega ao Espírito Santo pela primeira vez. Um dos maiores sucessos da dramaturgia mineira será apresentado em sessão única no dia 30 de maio, às 19h30, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, dentro da programação do projeto SESI em Cena.


Recordista de público em Minas Gerais, a peça está há quase 28 anos em cartaz e já ultrapassou 4 milhões de espectadores. Com texto de Ronaldo Ciambroni e direção de Sandra Pêra, o elenco conta com nomes como Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, Ana Cândida, Déavila Marques e Marino Canguçu.


A história acompanha um homem homossexual que, inconformado com a própria morte, foge do céu em busca de novas experiências. As confusões começam quando ele retorna à Terra e passa a incorporar em um homem heterossexual e preconceituoso. 


Criada em 1998, a montagem traz como temas a diversidade, afeto, respeito e preconceito. Seu sucesso se construiu misturando os assuntos com a comédia popular, provocando risos e reflexões do público. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$30,00.


SERVIÇO

SESI em Cena apresenta: “Acredite, um Espírito Baixou em Mim”
Data: 30 de maio de 2026 - sábado
Horário: 19h30
Local: Teatro do SESI
Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória
Classificação: 12 anos
Duração: 80 minutos
Ingressos: Site Sympla 

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