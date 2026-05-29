Comédia “Acredite, um Espírito Baixou em Mim” chega pela 1° vez ao Espírito Santo

Com quase três décadas em cartaz, a comédia “Acredite, um Espírito Baixou em Mim” chega ao Espírito Santo pela primeira vez. Um dos maiores sucessos da dramaturgia mineira será apresentado em sessão única no dia 30 de maio, às 19h30, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, dentro da programação do projeto SESI em Cena.





Recordista de público em Minas Gerais, a peça está há quase 28 anos em cartaz e já ultrapassou 4 milhões de espectadores. Com texto de Ronaldo Ciambroni e direção de Sandra Pêra, o elenco conta com nomes como Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, Ana Cândida, Déavila Marques e Marino Canguçu.





A história acompanha um homem homossexual que, inconformado com a própria morte, foge do céu em busca de novas experiências. As confusões começam quando ele retorna à Terra e passa a incorporar em um homem heterossexual e preconceituoso.





Criada em 1998, a montagem traz como temas a diversidade, afeto, respeito e preconceito. Seu sucesso se construiu misturando os assuntos com a comédia popular, provocando risos e reflexões do público. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$30,00.





SERVIÇO

SESI em Cena apresenta: “Acredite, um Espírito Baixou em Mim”

Data: 30 de maio de 2026 - sábado

Horário: 19h30

Local: Teatro do SESI

Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória

Classificação: 12 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos: Site Sympla