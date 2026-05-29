Comédia “Acredite, um Espírito Baixou em Mim” chega pela 1° vez ao Espírito Santo

Recordista de público em Minas Gerais, a peça está há quase 28 anos em cartaz e já ultrapassou 4 milhões de espectadores. Com texto de Ronaldo Ciambroni e direção de Sandra Pêra, o elenco conta com nomes como Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, Ana Cândida, Déavila Marques e Marino Canguçu.
Criada em 1998, a montagem traz como temas a diversidade, afeto, respeito e preconceito. Seu sucesso se construiu misturando os assuntos com a comédia popular, provocando risos e reflexões do público. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$30,00.
SERVIÇO
SESI em Cena apresenta: “Acredite, um Espírito Baixou em Mim”
Data: 30 de maio de 2026 - sábado
Horário: 19h30
Local: Teatro do SESI
Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória
Classificação: 12 anos
Duração: 80 minutos
Ingressos: Site Sympla