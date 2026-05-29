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Voo Rio-Vitória tem promoção com passagem a partir de R$ 139

Tarifa entre a capital capixaba e o Rio de Janeiro é a mais atrativa entre os destinos nacionais na Mega Promo da Latam

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 16:39

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

29 mai 2026 às 16:39
Aeroporto de Vitória
Voo de Vitória ao Galeão pela Latam está a partir de R$ 157,99 na promoção. Vitor Jubini

Uma promoção de passagens áereas lançada pela Latam nesta sexta-feira (29) tem a rota Rio de Janeiro/Galeão - Vitória com a tarifa mais atrativa entre os destinos nacionais, saindo a partir de R$ 139, com taxas inclusas. 


De acordo com informações da Latam, esse preço presenta um desconto de 28% na tarifa, normalmente comercializada a R$ 193 no preço mais em conta. Há opção para viajar com esse preço de julho a outubro.


Já o voo de Vitória ao Galeão está a partir de R$ 157,99 na promoção, a partir de 26 de junho, com viagens até agosto.


Outra oferta saindo de Vitória é para Brasília, com preço a partir de R$ 241,99 o trecho, todas na categoria Economy.


Segundo a companhia, a Mega Promo está disponível até as 23h59 de segunda-feira (1°) e também oferece promoções em destinos internacionais a partir de R$ 1.281 ida e volta com taxas.


Há ainda outras ofertas de destaque em trechos domésticos, como: Confins-Porto Alegre a partir de R$ 184; Curitiba-São Paulo/Congonhas a partir de R$ 241; São Paulo/Congonhas-Rio de Janeiro/Santos Dumont a partir de R$ 221; e Porto Alegre-Salvador a partir de R$ 302.
 

Além dessas ofertas, a Mega Promo Latam disponibiliza passagens a preços promocionais para todas as regiões do Brasil.


Para viagens internacionais, em voos para a América do Sul, há opções de ida e volta entre Curitiba e Santiago a partir de R$ 1.281, além de passagens entre São Paulo/Guarulhos e Montevidéu a partir de R$ 1.937. Também há ofertas para Lima, no Peru, a partir de R$ 1.768.
 

Já para destinos na Europa, os clientes podem encontrar passagens de ida e volta entre São Paulo/Guarulhos e Lisboa a partir de R$ 3.985. Para a África do Sul, há ofertas em voos entre São Paulo/Guarulhos e Joanesburgo a partir de R$ 2.967.
 

As ofertas para os Estados Unidos incluem voos de ida e volta entre Guarulhos e Orlando a partir de R$ 3.244, além de ida e volta entre São Paulo/Guarulhos e Miami a partir de R$3.048.

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