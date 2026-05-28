Colheita do café impulsiona as contratações no ES em abril

A colheita do café impulsionou o saldo positivo de contratações no Espírito Santo. No mês de abril, o saldo foi de 3.611 novos postos de trabalho. Só as admissões relacionadas ao cultivo do grão foram 1.390, o que equivale a 38%. O período é o de início da colheita do conilon no Estado, que foi oficialmente aberta em maio.





As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).





A agropecuária como um todo foi o setor com mais contratações no mês, com 2.104. Em seguida, aparecem serviços (748), construção (745) e indústria (317). Por outro lado, o comércio fechou 303 vagas.





O ritmo de contrações caiu em relação a março, quando o Caged apontou mais 7.450 postos de trabalho no Estado. De janeiro a abril, o saldo é de 16,5 mil postos. O estoque de empregos no Espírito Santo está em 932.721.





Das contratações para os novos postos, 2.868 foram vagas ocupadas por homens e 743 por mulheres. A maior parte dos contratados está na faixa etária entre 18 e 24 anos.





Já o salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.267,11, alta de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.