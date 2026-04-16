Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES

A falta de sinalização e as precárias condições da pista têm aumentado o risco de acidentes no trecho norte da BR 259, no Espírito Santo. Motoristas relatam que os problemas na infraestrutura da rodovia se repetem ao longo de grande parte da via. Durante o dia, o perigo já é evidente. Mas é no fim da tarde, porém, que a situação se agrava ainda mais por causa da baixa visibilidade. A preocupação tem motivo: em menos de 15 dias, três acidentes graves foram registrados na estrada.



